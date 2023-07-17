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  •   Lens Protocol’ün 2’nci Sürümü Çıktı! Yeni Sürüm Birçok Yenilikle Geldi!

Lens Protocol’ün 2’nci Sürümü Çıktı! Yeni Sürüm Birçok Yenilikle Geldi!

Özet

  • Merkeziyetsiz sosyal medya katmanı Lens Protocol, ikinci sürümünü yayınladı.
  • Yeni sürüm ERC-6551 token standartı ve Açık Eylemler adı verilen gelişmiş harici akıllı sözleşme özelliğini sunuyor.
  • Yeni sürüm ayrıca NFT'lerin mülkiyetinin diğer varlıklara eklenmesine imkan tanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:23
17 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Merkeziyetsiz sosyal medya katmanı Lens Protocol, protokolünün 2’nci sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, ERC-6551 token standartının kullanımını ve geliştirilmiş harici akıllı sözleşme özelliği gibi birden fazla önemli özellik içeriyor.

Lens Protocol’ün 2’ncü Sürümündeki Öne Çıkan Özellikler

Mevcut sosyal medya ağlarındaki önemli sorunları çözmeye odaklanan merkeziyetsiz sosyal medya katmanı Lens Protocol, “Open Actions” adı verilen gelişmiş harici akıllı sözleşme özelliğini ve ERC-6551 token standartını içeren platformunun 2’nci sürümünü kullanıma sundu.

Lens Protocol’ün ikinci sürümüyle gelen başlıca değişiklik, herhangi bir harici akıllı sözleşme eyleminin doğrudan protokolün içerik gönderilerinden yürütülmesini sağlayan bir özellik olan “Open Actions” diğer bir deyişle Açık Eylemler oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar doğrudan Lens Protocol’ün yayınlanan içeriğinden bir OpenSea sözleşmesi üzerinde NFT basabilecekler.

Lens Protocol ekibinden yapılan açıklamada, “Herhangi bir Web3 sosyal uygulamasına takılarak ve iki yönlü entegrasyonları destekleyerek, Lens Open Actions, Lens’in kendisinin birleştirilebilirliğini ve modülerliğini genişletiyor.” dedi.

Lens Protocol’ün yeni sürümü ayrıca platformu ERC-6551 token standartı ile entegre ederek NFT’lerin mülkiyetinin diğer varlıklara eklenmesine ve uygulamalarla etkileşime girmesinin önünü açıyor.

Bu yeni çerçevede, NFT‘lerin mülkiyeti, sahiplerinin cüzdan adresi yerine profillere atanabilir ve böylece onlara gelişmiş entegrasyonlar için yeni yönler katabilir. Örneğin, metaverse’deki bir sanal arazi artık Lens Protocol profiline sahip olabilir ve arazi kullanıcılarıyla etkileşime girecek şekilde programlanabilir.

Lens Protocol’ün Piyasaya Çıkışı

2022’nin Mayıs ayında Polygon ağı üzerinde başlatılan Lens Protocol, sosyal medya platformları oluşturmak için kullanılan merkeziyetsiz sosyal medya katmanıdır. NFT’ler ve zincir üzerindeki veriler aracılığıyla sosyal medya etkinliğinin depolanmasını kolaylaştırmaktadır.

Lens Protocol, Haziran ayında IDEO CoLab Ventures liderliğindeki 15 milyon dolarlık yatırım turunu duyurdu. Ekip aynı zamanda Momoka adında, sosyal medya işlem verilerini zincir dışında depolarken zincir üzerinde doğrulamak üzere tasarlanmış bir Blockchain’i ölçeklendirme çözümü üzerinde çalışıyor.

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