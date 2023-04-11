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Kurumsal Yatırımcılar Geçen Hafta UNI, DOT ve 5 Kripto Paradan Aldılar!

Kurumsal yatırımcılarla ilgili son rapor önemli detaylar içeriyor. CoinShares raporunun detayları neler?
13:20
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları yeniden hareketlendi ve volatilite tekrar artıyor. Bitcoin kritik direnci aştı. Altcoinler fiyatın durulmasıyla yükseliş hareketlerine hazırlanmak istiyor. Peki kurumsal yatırımcılarda son durum ne? Güncel veriler geçtiğimiz hafta dişe dokunur bir giriş olduğunu gösteriyor. Evvelki hafta sıfıra yaklaşan girişler yeniden toparlanıyor.

Kripto Para Raporu

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta toplam 57 milyon dolar giriş görerek yılbaşından bugüne net giriş pozisyonuna geri döndü. Yatırımcılar arasındaki olumlu duygulara rağmen, hacimler hafta boyunca 970 milyon dolar ile nispeten düşük kaldı. Bitcoin, tüm girişlerin %98’ini temsil eden 56 milyon dolarlık giriş gördü. Ethereum ağında 12 Nisan’da gerçekleşecek olan Shapella yükseltmesine rağmen, girişler 0,6 milyon dolardı. Net giriş seviyesinde olması rakam az da olsa olumludur. Demek ki kurumsal yatırımcılar da bu yükseltmenin ardından piyasadaki yatırımcıların aksine yükseliş yaşanmasını bekliyor. Büyük kitleler ise milyonlarca ETH için kilit açılacağından dolayı fiyatın aşırı satışlar yaşamasını umuyor. Ufak bir detay, kilidi açılacak milyonlarca ETH için 9-12 aylık süre öngörülüyor.

Olumlu hava öncelikle 27 milyon dolar girişin görüldüğü ABD’den geldi. Almanya, İsviçre ve Kanada da 17 milyon, 13 ve 2,2 milyon dolarlık girişler görürken, dijital varlıklar için olumlu duyarlılık genişledi.

Kurumsalların Aldığı Altcoinler

Odak noktası neredeyse yalnızca, tüm girişlerin %98’ini temsil eden ve 56 milyon dolar giriş gören Bitcoin’di. Aynı zamanda, short-Bitcoin toplamda 0,6 milyon dolarlık küçük çıkışlar yaşadı. Bu fon Bitcoin fiyatının düşüşüne pozisyon almanızı sağlar vadeli işlemlerdeki short işlemlerle benzer çalışır. Kurumsalların odaklandığı şey Bitcoin (BTC) olsa da altcoinler tamamen ihmal edilmiş değildi. 7 altcoin küçük girişler gördü, en dikkat çekenleri sırasıyla 0,5 milyon, 0,4 milyon ve 0,23 milyon dolar ile Uniswap, Polkadot ve Polygon oldu.

Blockchain hisse senetleri nispeten sakin bir hafta geçirdi ve toplamda 2,1 milyon ABD doları tutarında küçük girişler oldu. Bitcoin fiyatının yeniden 30.000 doları aşmış olması önümüzdeki hafta kurumsalların daha da iştahlanmasını sağlayabilir. Eğer talep artmaya başlarsa mevcut yükselişin istikrarlı biçimde devam ettiğini göreceğiz.

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