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Kurumsal Yatırımcılar Bu Altcoinlerden Kaçmaya Başladı!

Kurumsal yatırımcılar bugünlerde nasıl bir strateji izliyor? Hangi kripto paralardan çıkış yapıyorlar?
19:20
1 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

CoinShares’e göre kurumsal yatırımcılar bazı altcoinlerden çıkış yaparken bu 2 kripto paraya ağırlık veriyor. CoinShares tarafından yapılan anketin sonuçları piyasaların güncel görünümüne dair bize önemli fikirler verebilir. Peki hangi altcoinlerden çıkış var ve hangi 2 kripto paraya girişler arttı?

Kurumsal Yatırımcılar Altcoin

CoinShares’e göre, yatırımcılar XRP ve akıllı sözleşme özellikli platformlar olan Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) gibi altcoinlere yatırımlarını azaltıyor. Bunun yerine Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) geri dönülüyor. Anket, yılın ilk iki ayında yaşanan fiyat dalgalanmalarının değişime neden olduğunu söylüyor.

“Bu yıl Ocak ve Şubat aylarındaki fiyat dalgalanmaları, yatırımcı algılarının Polkadot, Cardano ve XRP gibi altcoinler yerine Bitcoin ve Ethereum gibi büyük sermayeler lehine dönmesine sebep oldu”.

Ethereum Rakipleri Ne Durum?

CoinShares anketi, Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) ve Terra (LUNA) gibi Ethereum rakiplerindeki duyarlılığın iyileşmeye devam ettiğini söylüyor. Diğer kategorisindeki kripto paralar, Avalanche, Cosmos & Luna büyürken Solana’ya karşı duyarlılık gelişmeye devam etti.

Ankete göre, yatırımcılar portföylerini çeşitlendirme amacına hizmet etmenin yanı sıra, yeni varlık sınıfında değer gördükleri için paralarını giderek artan bir şekilde kripto para birimlerine yatırıyorlar.

“Çeşitlilik, yatırımcıların dijital varlıklara pozisyon eklemesinin ana nedeni haline geldi”.

Spekülasyon, dijital varlıklara yatırım yapmak için önemli bir neden olmaya devam ediyor ancak Aralık 2021’den bu yana azaldı ve artan sayıda yatırımcı bunları iyi değer olarak görüyor. CoinShares anketi, yatırımcıların gözündeki en büyük riskin hükümetler tarafından kripto varlıklarının yasaklanması olduğunu ortaya koyuyor. Artan endişenin sebebi ise anketin yapıldığı dönemle ilgili olabilir.

“Bu anket, Avrupa Birliği parlamentosundaki oylama nedeniyle Proof of Work (PoW) yasağına ilişkin endişelerin arttığı Mart 2022’de yapıldı. Ayrıca, Başkan Biden’ın yürütme emri bekleniyordu”.

PoW yasağı bildiğiniz üzere iptal oldu ve yürütme emrinde kripto paralarla ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Biden ağırlıklı olarak CBDC konusunda kapsamlı araştırmanın yapılmasını ve fayda/zararların ortaya çıkarılmasını istiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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