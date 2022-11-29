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FTX krizinden kaynaklanan satış baskısı sonrası zor bir dönem geçiren Bitcoin (BTC),16.000 doların üzerinde kalmaya çalışıyor.

Çin’deki Protestolar, BTC’yi Etkilemeye Devam Edebilir!

Çin’deki koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ortaya çıkan protestolar, küresel piyasada yeni bir kargaşaya neden oldu. Bitcoin de bu yeni krizden etkilendi. Önde gelen platformlardan Kitco News‘in analisti Jim Wyckoff, hem mevcut ortam hem de yeni gelişmeler neticesinde Bitcoin’in 16.000 doların altına düşebileceğini iddia etti. Uzmana göre, BTC geçen hafta iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlanmaya çalışırken, hafta sonu Çin’deki protestolar yeni bir panik havasına yol açtı. Zaten diken üzerinde duran BTC, küresel çapta yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe aldı. Bu nedenle, tedarik zincirini etkileyecek yeni kriz, yüksek enflasyon ve Fed’in faiz politikasını etkileyebilecek bir nitelikte.

Bitcoin hala FTX kripto borsasının çöküşünün genel pazar üzerindeki etkileriyle karşı karşıya. Çin’deki iç karışıklık ve protesto krizinin piyasalara kasvetli bir görünüm sunmasıyla birlikte, Bitcoin mevcut makroekonomik faktörler tarafından etkilenmeye devam ediyor. Bu durumda analistler, Çin’deki türbülansın tedarik zincirini çıkmaza sokarak enflasyon ve faiz oranlarını kontrol etmeyi zorlaştıracağını öngörüyor. Bitcoin an itibariyle 16.467 dolardan işlem görüyor. Bitcoin‘de en son düzeltme, Bitcoin’in geçen hafta iki yılın en düşük fiyatı olan yaklaşık 15.400 doların ardından konsolide olmasından sonra geldi. BTC’nin daha fazla düşüşten kaçınması için fiyatı 16.100 doların üzerinde tutması gerekiyor.

Yıl Sonu Beklentileri!

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, paylaştığı bir tweet’te Bitcoin‘in kritik direnç seviyelerini aşmakta başarısız olduğunu belirterek, Çin’deki protestoların gidişatına bağlı olarak piyasanın yeni düşüşlerle karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, Bitcoin olası bir fiyat tabanı aramaya devam ediyor. Bitcoin, son haftalarda kritik bir destek pozisyonu görevi gören 18.000 dolar seviyesini hedeflerken, yeni krizi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Aynı zamanda, Bitcoin‘deki düşüşlere rağmen, piyasa hala BTC’Nin yeni zirvelere çıkacağı konusunda umutlu. Bununla birlikte, tahminler, BTC’nin daha fazla ivme kaybedeceğini gösteriyor. Son dönemlerde yayımlanan bir Finbold raporu, varlığın 2022 Noel gününde 12.117 dolardan işlem göreceğini gösteriyor.