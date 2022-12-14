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Kriz Kâhini Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) umutları yeniden filizlendirirken, önde gelen bir analist BTC fiyatına dair Bloomberg'e çarpıcı açıklamalar yaptı. 
14:00
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) umutları yeniden filizlendirirken, önde gelen bir analist BTC fiyatına dair Bloomberg’e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaiko Analisti: ‘En Kötü Senaryo, Geride Kaldı’

Bitcoin, FTX’in iflasını açıklamasından bu yana en büyük fiyat artışını kaydetti. Beklenenden daha düşük gelen enflasyon verileri, hem hisse senetleri hem de kripto para piyasasına yine bahar güneşini getirdi. BTC, Salı günü %4,6 artışla 17.961 dolara yükseldi. Bu, 14 Kasım’dan bu yana gün içi en büyük artış oldu. Bitcoin, FTX’in Kasım başında piyasayı sallamasından bu yana yaklaşık %16 düştü. Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra Ethereum, Binance Coin, Solana ve Avalanche da değer kaydetti. Başlangıçta geleneksel finans dünyasıyla bağlantısı olmadığı için büyük oranda benimseme gören Bitcoin, özellikle son bir yıldır hisse senetleri gibi riskli varlıklarla çoğunlukla adım adım aynı çizgide yürüyor. ABD hisse senetleri uzun bir düzeltme aşamasından sonra Salı günü yükseldi ve Federal Rezerv’in faiz artış hızını yavaşlatacağı iyimserliğini pekiştirdi.

Kripto veri firması Kaiko‘da araştırma analisti olan Riyad Carey’e göre FTX ve Alameda’nın neden olduğu kriz ve  domino etkisi sona ermiş gibi görünüyor. Enflasyon verilerinden sonra Fed de faiz artış oranını düşürürse Bitcoin yeniden eski parlak günlerine dönebilir. Fed’in para politikası kripto para piyasasına büyük darbe vurdu.  Covid salgını sırasında uygulanan teşvik paketleri ile aşırı derecede para basan Fed, küresel ekonominin krize sürüklenmesinden sonra niceliksel sıkılaştırma politikasına başlamıştı. Daha sonra ortaya çıkan Terra (LUNA) ve FTX krizi gibi olaylar ise benzine ateş döktü.  Bitcoin bu yıl yaklaşık %60 oranında değer kaybetti. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, dün Bahamalarda tutuklandı. SBF, müşterilerin fonlarındaki milyarlarca doları kötüye kullandığı iddiası da dahil olmak üzere sekiz ayrı suçlan yargılanabilir.

Fed ve Makro Dinamikler!

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası, yaşanan krizler nedeniyle öncekilerden daha sert geçiyor. Bu nedenle hem makroekonomik şartlardaki değişiklikler  hem de sektörden gelen iyi ya da kötü haberler Bitcoin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Veriler balinaların satış yaptığına işaret ederken, Bitcoin yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, mevcut piyasa dinamiğini değiştirecek dönüm noktalarının olabileceğini iddia ediyor.

Fed‘in bugün açıklayacağı faiz kararı bu süreçte en önemli belirleyici etken olabilir. Bitcoin’de volatilite de ivme kaybetmiş durumda. Ancak analistler bu hafta volatilitenin açıklanacak veriler nedeniyle artacağını iddia ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, kripto para piyasası üzerinde hala baskı oluşturuyor.

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