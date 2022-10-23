Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, güncel veriler ve analist yorumları sürpriz bir hamlenin gelebileceğini ima ediyor.

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Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerine çıkmaya çalışırken, güncel veriler ve analist yorumları sürpriz bir hamlenin gelebileceğini ima ediyor.

Vadeli İşlemlerde Açık Pozisyon Zirveye Yakın!

Güncel veriler trader’ların risklerden korunma arayışında olduğunu gösterirken, büyük bir Bitcoin vadeli işlem faaliyeti olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, genel olarak piyasalarda volatilite oldukça yüksek olduğundan, mevcut senaryoda bu anlaşılabilir bir durum. Bu, özellikle kripto para piyasasından kaynaklanan potansiyel risklere karşı daha yüksek bir koruma eğilimi olduğuna işaret ediyor. Bu arada, Bitcoin fiyatı, ayı piyasasına ve satış baskısına rağmen, 19.000 dolar civarında durgun hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin vadeli işlemlerde açık pozisyon, şu anda en yüksek seviyesine yakın.

Bu durum, trader’ların pozisyonları hakkında son derece endişeli oldukları ve dolayısıyla varlıkları potansiyel risklere karşı güvence altına almak istedikleri anlamına gelir. Önde gelen analistlerden Satoshi Stacker’a göre, yüksek açık pozisyon, yatırımcıların büyük oranda bir fiyat artışına hazırlandıkları anlamına geliyor. Uzman, çok düşük hacimli tasfiyelere rağmen bunun mümkün olduğunu iddia etti ve şunları söyledi:

Vadeli işlemlerde açık pozisyon neredeyse en yüksek seviyesinde. Açık pozisyon (OI), piyasa katılımcılarının işlem gününün sonunda elinde tuttukları toplam vadeli işlem sözleşmesi sayısıdır. Bu, tarder’ların büyük bir Bitcoin hamlesine hazırlandığı anlamına geliyor!

Madenciler Neden Zor Durumda?

Piyasadaki belirsizlik devam ederken, BTC fiyatı 19.000 ila 20.000 dolar aralığında hareket etmeye devam ediyor. CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte % 0.79 artışla an itibariyle 19.187 dolardan işlem görüyor. Bu arada, uzun vadeli yatırımcılar son zamanlarda coin’lerini tasfiye etmeyi seçti. Crypto Quant’a göre, kısa vadeli yatırımcılar ise Haziran ayından bu yana pozisyonlarıyla güçlü kaldılar. Ancak, fiyatı aşağı çeken uzun vadeli yatırımcılar.

Öte yandan, artan hash oranı nedeniyle zorluk arttıkça madenci karlılığı düşüyor. Kripto para birimlerinde hash oranı, Bitcoin gibi kripto para birimleri tarafından madencilik yapmak ve işlemleri onaylamak için kullanılan toplam hesaplama gücüdür. Şu anda, Bitcoin hash oranı tüm zamanların en yüksek seviyesinde, bu da ayı piyasasında işleri daha da zorlaştırıyor. Bu süreçte, Fed’in para politikasından geri adım atması önem teşkil ediyor.