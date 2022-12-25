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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen bir JPMorgan stratejistinin Bloomberg’e yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Jared Gross: Bitcoin ve Kurumsal Yatırım!

Küresel yatırım bankası JPMorgan‘da görev yapan bir yönetici, Bitcoin’in ve altcoin’lerin çoğu büyük kurumsal yatırımcı için bir varlık sınıfı olarak fiilen var olmadığını söylüyor. Uzmana göre, yüksek volatilite ve içsel bir değerinin olmaması nedeniyle, kurumlar piyasadan uzak duruyor. JPMorgan Asset Management’ın kurumsal portföy stratejisi başkanı Jared Gross, Bloomberg’de kurumsal yatırımcıların kripto paralara yönelik yaklaşımını ele aldı. Gross, birçok nedenden ötürü kripto paraların çoğu kurumsal yatırımcının ilgisini çekmediğini iddia etti.

Gross, Bitcoin‘in bazılarının umduğu gibi bir dijital altın veya sığınılacak güvenilir bir liman varlığı olmadığının altını çizdi. Yöneticiye göre, kurumsal yatırımcıların çoğu ayrıca net bir regülasyon olmaması nedeniyle de muhtemelen piyasaya hiç girmedi. Öngörülebilir gelecekte de böylesi bir olayın gerçekleşmesi mümkün değil. Federal Rezerv ve dünyadaki diğer büyük merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttiği için Bitcoin bu yıl önemli ölçüde düştü. Kripto para borsası FTX’in çöküşü de adeta ateşe benzin döktü.

Farklı Bir Tablo..!

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, artan sayıda banka ve finans kurumu, kurumsal müşterilerine kripto para ürünleri ve hizmetleri sunuyor. Örneğin, ABD merkezli yatırım devi State Street, Eylül ayında kurumsal yatırımcılardan kripto paralara yönelik büyük bir talep gördüğünü söyledi. Nasdaq kısa süre önce kurumsal yatırımcılar arasında artan talebi gerekçe göstererek “Nasdaq Digital Assets” adlı bir kripto birimi kurdu.

Ayrıca, kripto para borsası Coinbase tarafından Kasım ayında yayınlanan bir anket, kurumsal yatırımcıların kripto kışı boyunca kripto yatırımlarını artırdığını gösterdi. Borsa, “kripto paraların bir varlık sınıfı olarak kabul edildiğine dair güçlü bir sinyal” olduğunu vurguladı. Finans devi Fidelity tarafından Ekim ayında yayınlanan bir araştırma, ankete katılan kurumsal yatırımcıların %74’ünün kripto paralara yatırım yapmayı planladığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, bu yıl küresel piyasalarda yaşananlar travmatik. Ancak merkez bankaları enflasyondaki artışı bu kadar hafife almasaydı ve faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalmasaydı, Bitcoin yeni zirvelere ulaşabilirdi.