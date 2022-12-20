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Kripto para piyasaları 2022’de bekleneni veremezken, Bitfinex analistleri önümüzdeki Noel ve Yıl Başı tatillerinde bazı risklere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Tatil Sezonu: İşlem Hacmi ve Volatilite!

Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolarlık rekor seviyeye ulaştığından beri %75 düştü. Bitcoin, Pazartesi günü hisse senedi piyasalarıyla birlikte değer kaybederken, Ekim 2020’den beri görülmeyen seviyeye geriledi. Coingecko’ya göre, son 12 ayda kripto para piyasasının değerinden 2 trilyon dolar değer silindi. Kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklar, ABD Merkez Bankası’nın para politikasını 2023’e kadar sıkılaştırmaya devam etmesi gerekebileceği konusunda uyarmasının ardından hala baskı altında. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD merkez bankasının “yapacak daha çok işi” olduğu uyarısı hisse senedi piyasalarında tedirginliğe neden oldu. Bitcoin ve buna bağlı olarak tüm kripto para piyasası, Nasdaq ve S&P 500 ile aynı doğrultuda düşüş eğilimi gösterdi. Powell, geçen Çarşamba günü faiz oranlarını 0,5 baz puan yükselttikten sonra enflasyonu zaman içinde %2’ye döndürmek için yapılması gereken çok daha fazla şey olduğunun altını çizmişti.

Analistler Powell’ın konuşmasını, yüksek enflasyonunu düşürmek için gelecekte daha agresif faiz artırımına ihtiyaç duyulacağının bir işareti olarak okuyorlar. Nasdaq Composite, S&P 500 ve Dow Jones düşmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock (BLK), Fed’in 2023’te de mevcut para politikasını sürdürebileceği konusunda konusunda uyardı. Bitfinex analistlerine göre, Batı’da Noel tatilinin yaklaşması nedeniyle yatırımcıların bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor. Bitfinex analistleri bir raporda, “Yıl sonuna yaklaşırken birçok firma ve trader Noel tatiline girecek, ancak işlem hacmindeki ve likiditedeki düşüşler göz önüne alındığında, ticaret faaliyetindeki yavaşlama daha yüksek volatilite riskini beraberinde getiriyor. Daha yüksek zaman dilimi fiyat hareketi 16.000 ila 18.000 dolar arasında görünse bile bu, daha düşük zaman dilimlerinde zaten belirgindir.” ifadesini kullandı.

Binance: Endişe Giderilmeli!

Kripto para piyasası Binance ve diğer merkezi borsalardan gelen kötü haberlerden etkilenirken, yayılan FUD dalgası Bitcoin’in 17.000 doların altına düşmesine neden oldu. BTC, ivme kaybederek birkaç günün en düşük seviyesi olan 16.928 dolara geriledi. İstikrarlı bir çizgide düşen enflasyon BTC’nin yeniden değer kazanmasına olanak sağlamıştı.

Ancak, Fed’in şahin duruşunu devam ettireceğine dair açıklamalar ve Binance’a yönelik korku iklimi, BTC üzerinde baskı kuruyor. Uluslararası denetim şirketi Mazars, Binance’taki çalışmalarına son verdiğini duyurdu. Binance’in ödeme gücüyle ilgili süregelen endişelerin ortasında, piyasa hissiyatı negatife döndü