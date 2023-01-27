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Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!

Kripto para finans hizmetleri platformu Matrixport'un baş stratejisti Markus Thielen'e göre, ABD'li kurumsal yatırımcılar kripto paralardan vazgeçmiş değil.
11:03
27 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para finans hizmetleri platformu Matrixport‘un baş stratejisti Markus Thielen’e göre, ABD’li kurumsal yatırımcılar kripto paralardan vazgeçmiş değil. Son veriler Bitcoin (BTC) alımlarının yüzde 85’inin Amerikalı kurumsal yatırımcılar tarafından yapıldığına işaret ediyor.

ABD’li Kurumsallar Aktif Bir Şekilde Bitcoin Alıyor

Matrixport’un baş stratejisti Markus Thielen, Cointelegraph’a verdiği demeçte elde edilen veriler ışığında kurumsal yatırımcıların kripto paralardan vazgeçmediğini ve yeni bir boğa piyasasına giriliyor olabileceğinin bir göstergesi olarak hareket ettiklerini söyledi. Matrixport’un 27 Ocak tarihli raporunda, bir kripto paranın ABD’de mi yoksa Asya işlem saatlerinde mi iyi performans gösterdiğine bağlı olarak herhangi bir zamanda bireysel veya kurumsal yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilip edilmediğinin ayırt edilebileceği öne sürülüyor.

Raporda, 24 saat işlem gören bir kripto paranın ABD işlem saatlerinde “daha iyi performans” göstermesinin ABD’li kurumsalların varlığı satın aldığını, Asya işlem saatlerinde yükseliş kaydeden bir kripto paranın ise Asyalı bireysel yatırımcıların varlığı satın aldığını gösterdiği belirtildi.

Veriler, Bitcoin’in yılın başından beri yüzde 40 yükseldiği ve bu kazanımın yüzde 35’inin ABD işlem saatlerinde gerçekleştiği, yani ABD merkezli yatırımcılardan yüzde 85’lik bir katkı gördüğünü ortaya koyuyor. Bu, ABD’li kurumsal yatırımcıların şu anda BTC alımı yaptığı şeklinde yorumlanıyor.

Kurumsalların Radarındaki 2 Altcoin

Thielen, önceki verilerin kurumsalların genellikle diğer kripto paralara yatırım yapmadan önce Bitcoin satın almaya başladığını gösterdiğini de belirterek “Eğer geçmiş veriler bir yol göstericiyse, Bitcoin’e kıyasla Layer 1 ve diğer altcoin’lerin daha iyi performans gösterdiğini görmeliyiz.” diyerek sıranın altcoin’lere geldiğini iddia etti.

Raporda, Lido (LDO) ve Aptos (APT) gibi diğer projelerle ilgili haberlerin fiyatları olumlu etkilediği vurgulanırken, kripto paralardaki son rallinin tetikleyicisinin 12 Ocak’ta ABD’den gelen enflasyon verileri olduğu vurgulandı. Veriler ayrıca Ethereum‘un (ETH) ABD işlem saatlerinde daha iyi performans gösteriyor gibi görünüyor olmasının ABD’li kurumsal yatırımcıların en büyük altcoin’e yatırım yaptığına işaret ediyor. Öte yandan APT günün her saatinde daha iyi performans gösteriyor. Bu da APT’nin hem ABD’li hem de Asyalı kurumsal yatırımcılardan ilgi gördüğü anlamına geliyor:

Aptos, ABD işlem saatlerinde ve Asya işlem saatlerinde güçlü kazanımların bir karışımını ortaya koyuyor.

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