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Kritik Rapor Yayımlandı! 2 Uzman Yatırımcılara Seslendi: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) Çarşamba günü ABD enflasyon verilerindeki düşüş sayesinde bir ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, makroekonomik ortam belirleyici unsur olmaya devam ediyor. 
12:00
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) Çarşamba günü ABD enflasyon verilerindeki düşüş sayesinde bir ayın en yüksek seviyesine tırmanırken, makroekonomik ortam belirleyici unsur olmaya devam ediyor.

ABD, İngiltere, Japonya ve AB..!

Bitcoin’in rallisi yatırımcı duyarlılığını yeniden yeşile döndürürken, gözler bugün yapılacak FOMC toplantısında. ABD’de enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmesi, Fed’in faiz oranlarını yeniden düşürmeye başlayabileceğine dair umutları atrırdı. BTC 18.000 doları aşarken, altcoin’ler de önemli oranda değer kazandı. Önde gelen kripto para borsalarından BuyUcoin’in CEO’su Shivam Thakral, Bitcoin’in, kritik Fed toplantısı öncesinde bir ay içinde en yüksek noktasına ulaşmasını önemli bir gelişme olarak gördüğünü vurguladı. Yöneticiye göre, ABD, Japonya, AB ve Birleşik Krallık’taki merkez bankaları enflasyon rakamlarını yayınlayacak. Tüm bu verilerin orta ve kısa vadede  Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olacak.

Salı günü, ABD enflasyonu yılın en düşük seviyesine inerek Kasım ayında %7,3 olan tahminlerin üzerinde %7,1’e geriledi. Bu ayki enflasyon verisi, geçen yılın Aralık ayından bu yana en düşük seviyede. Ayrıca, enflasyonda art arda beşinci ayda düşüş eğiliminde. Arcane Research raporuna göre, Salı günü beklenenden daha düşük bir TÜFE raporu, BTC’yi yedi gündür düşen volatilitenin ardından 18.000 dolara yükseltti. TÜFE dışında piyasalar oldukça sakin. Kısa bir yükselişin ardından kurumsal faaliyet azaldı ve yapısal olarak hacimler ve akışlar durgun kaldı. Beklentiler şu anda ABD Merkez Bankası’nın Aralık politikasında güvercin bir duruş sergilemesi. Uzmanlar faiz oranlarnda dördüncü bir 75 baz puanlık artış yerine 50 baz puanlık bir oran artışı bekliyor. FOMC, son kırk yılın en yüksek enflasyonunun üstesinden gelmek için, art arda üç politika faiz oranları 75 baz puan artırdı.

Volatilite Artabilir!

13 Aralık tarihli pazar araştırması raporunda, Bendik Schei Araştırma Başkanı ve Arcane Research Kıdemli Analisti Vetle Lunde’ye göre Bitcoin, son birkaç hafta içinde 17.000 dolar civarında sabitlenirken, bu hafta birkaç önemli ekonomik olay nedeniyle volatilite artabilir.

Arcane’in uzmanları, FOMC’nin muhtemelen daha keskin bir piyasa tepkisine neden olacağını ve piyasa katılımcılarının şu anda 75 baz puanlık bir artış için %20’lik bir olasılığa karşı 50 baz puanlık bir artış için %80’lik bir ihtimal verdiğini sözlerine ekledi.  Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası da hafta faiz oranlarını artıracak ve bu, doların gücünü doğrudan etkileyebileceği için Bitcoin üzerinde  etkileri olabilir.

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