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Kripto para piyasası sert düzeltmelerden geçerken, yatırımcılar uzun vadede Bitcoin’in (BTC) toparlanıp yeni zirvelere ulaşacağını düşünüyor.

Bitcoin’de Umut: 2 Önemli Metrik, Her Şeyi Anlatıyor!

Fed’in faiz artırımları ve şahin duruşu, piyasada satış baskısına neden olurken, Bitcoin’in 12.000 dolara kadar düşeceğini iddia eden senaryolar gündemden düşmüyor. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen, kritik metrik Bitcoin’e olan inancın sarsılmaz olduğunu gösteriyor. Bloomberg tarafından elde edilen verilere göre, Google’da ‘Bitcoin Sat’ ifadesi, 12 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bu metrik, 29 puan ile yılın en düşük seviyesinde. Google‘da ‘Ethereum sat’ ifadesi ise son 12 ayda %16’lık bir büyüme kaydetti. Benzer şekilde, aynı metrik XRP’de de arttı.

Uzmanlara göre, yatırımcıların Bitcoin’lerini hodl etmesinin nedeni uzun vadede fiyatın artacağına dair inanç. BTC’nin 20.000 dolar seviyesini tutuması ise büyük önem teşkil ediyor. Bununla birlikte, yatırımcıların BTC’ye dair iyimserliği artarken, bir sonraki boğa koşusu için dipten alımlar devam ediyor. Santiment verilerine göre, HODL edilen Bitcoin miktarı, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Genel olarak, yatırımcılar, analistler tarafından ifade edildiği gibi, varlığın fiyatının gelecekte artacağı umuduyla Bitcoin’lerini satmaya istekli değiller.

Yatırımcı, Neden Ethereum ve XRP Satıyor?

İlginç bir şekilde, Ethereum (ETH) ve XRP ile karşılaştırıldığında, Bitcoin ekosisteminde herhangi bir ilginç gelişme kaydetmedi. Özellikle, Ethereum’daki satış baskısının Merge sonrasında gelmesi şaşırtıcı. Merge öncesı, varlığın toparlanacağına dair geniş çaplı bir iyimserlik vardı. Ancak güncellemenin bir ‘söylentiyi al, haberi sat’ olayı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, Merge’den bu yana Ethereum büyük oranda kayıplar kaydetti. Tarihi yükseltmeden sadece beş gün sonra Ether’in değeri yaklaşık %15 düşerken, Bitcoin sadece %3 değer kaydetti.

Aynı zamanda, Ethereum son yedi gün içinde neredeyse %10 kayıpla an itibariyle 1.296 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, XRP satan yatırımcılar potansiyel olarak tokenin kısa vadeli rallisinden kâr etmeye çalışıyorlar. Özellikle, 23 Eylül itibariyle, XRP bir haftada neredeyse %60 artış kaydederken, piyasanın geri kalanı ise sert düzeltme yaşadı. Ralli, Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) ve Ripple davasından gelen olumlu gelişmeleri takip ediyor. Şirketin avukatı Stuart Alderoty tarafından vurgulandığı gibi, Ripple ekibi davayı kazanma konusunda güven veriyor. Avukata göre, SEC Yüksek Mahkemenin Howey testini karşılayamadı. Howey Testi, düzenleyicilerin bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını belirler.