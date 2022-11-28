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Kritik Rapor Endişe Yarattı! Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Felaket Senaryosu!

Bitcoin (BTC) tarihinin en zor süreçlerinden birinden geçerken, yayımlanan kritik rapor durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 
14:00
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tarihinin en zor süreçlerinden birinden geçerken, yayımlanan kritik rapor durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Madenci Kapitülasyonu Geliyor: Geçmişte Ne Oldu?

Kripto para piyasası birçok kriz ile başa çıkmak zorunda kalırken, Bitcoin’in fiyatı 16.000 doların üzerinde kalma  mücadelesi veriyor. Kritik veriler, BTC’deki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. Yayımlanan önemli bir rapor madencilik zorluğu yüksek kalırken gelirleri düştüğü için madencilerin zor zamanlar geçirdiğini ortaya koyuyor. Analitik şirketi CryptoQuant‘tan raporuna göre, Bitcoin madencileriyle ilgili mevcut durum 6 Haziran 2022’de gördüğümüz krize benziyor. O zamanlar BTC’nin fiyatı birkaç gün içinde 31.150 dolardan 20.000 dolara düştü. Rapor, madenci kapitülasyonu uyarısında bulunuyor. Kapitülasyon, Bitcoin madenciliği zarar etmeye başladığında gerçekleşir madenciler bitcoin’lerini satıp tesislerini  kapattıklarında, ayı piyasasını uzatabilir.

Bitcoin madencileri, kripto para piyasasının temel yapı taşlarından biridir. Madenciler, ayrıca volatiliteyi düşüren  güçlü direnç seviyeleri yaratır. Madenciler aynı zamanda BTC’nin en büyük holder’larından biri  konumunda. Dolayısıyla coin’lerini  ellerinde tutarak ve tasfiye ederek piyasayı her yönde ellemeleri mümkün. Sonuç olarak,  piyasa ve madenciler arasında yakın bir korelasyon var. Bitcoin  fiyatındaki büyük düşüş ve artan enerji maliyetleri BTC madencilerinin zor zamanlardan geçmesine neden oldu.

Madenciler Neden Önemli?

Şu anda madenciler için Bitcoin zorluğu gerçekten çok yüksek seviyede. Bu durum, maliyetlerin yükseldiği ve bu tür ortamlarda iş yapmanın zorlaştığı anlamına geliyor. Madencilerin tam güçle çalışmamasının nedeni budur.  Rapor aynı zamanda enflasyonun düşmediğini, bunun yaşam maliyetlerini etkilediğini, BTC’nin fiyatının düştüğünü ve madencilik maliyetlerinin ve zorluğunun yükseldiğini gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte enerji fiyatları da rekor seviyelere yükseldi

Geçtiğimiz hafta, halka arz olmuş Bitcoin madencisi Core Scientific çok yakında potansiyel iflas açıklamasında bulundu. Şimdi de bir başka BTC madencisi Iris Energy, temerrüt riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu durum, madencilik sektörünün diken üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin madencileri geçtiğimiz yılın sonundan bu yana her yönden zor durumda kaldı. İlk olarak, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 70 düşmesi, madencilerin varlıklarını daha düşük kâr marjıyla satmaya zorladı

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