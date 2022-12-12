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Kritik Rapor Bitcoin’de Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin Bu Seviyeye Çakılabilir!

Bitcoin yeniden 17.000 doların altına düşerken, zincir üstü veriler düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. 
17:30
12 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yeniden 17.000 doların altına düşerken, zincir üstü veriler düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar ve Balinalar Satıyor!

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, Bitcoin fiyatı, son 24 saat içinde ivme kaybederek 16,800 dolara kadar düştü. BTC, an itibariyle 16.974 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, zincir üstü veriler, ayı piyasasının yakında dibe ulaşacağını gösteriyor. Güncel verilere göre, uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin’lerini son birkaç hafta içinde daha sık satmaya başladı. Uzun vadeli yatırımcılar tarafından bu kadar sık Bitcoin satışı en son 2021’de kaydedildi. Daha önce bildirildiği gibi, balinalar hala BTC satmaya devam ediyor. Balinalar, Haziran 2022’den bu yana Bitcoin’lerini satmayı sürdürdü ve yaklaşık 400.000 BTC sattı. 10 Aralık’ta bir balina, 170 milyon dolar değerindeki 9.901 BTC‘yi 1,5 yıl sonra kripto para borsası Kraken’e taşıdı.

Analistlere göre, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin BTC varlıklarını hareket ettirmeleri veya satmaları, BTC’de satış baskısının dolayısıyla da düşüşün sona ermediğinin somut bir göstergesi. Tarihsel olarak, atıl veya eski Bitcoin’inlerin hareketi, bir ayı piyasasının sona erdiğini ve birikim aşamasının geri döndüğünü gösterir. Ancak, madenci kapitülasyonu ve hala Bitcoin‘lerini satan balina göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda volatilitede artış bekleniyor. Önde gelen analitlerden Michael van de Poppe ve “Wolf of the Wall Street” Jordan Belfort, destek seviyesi olarak 16,500 dolara işaret etti. Zincir üstü verilere göre,  BTC fiyatı, bir dip oluşturmak için delta fiyatı olan 12,8 bin dolara düşebilir.  ABD Merkez Bankası’nın bu haftaki faiz artırım kararı Noel’e kadar fiyat hareketini yönlendirecek temel unsur olacak.

Madenciler, Zor Durumda!

Kripto para dünyasındaki  fikir birliği, Bitcoin’in dibe ulaşmaya yakın olduğu yönünde. Ancak Hala Bitcoin’in 2023’te 10.000 dolara düşebileceğini tahmin eden birçok uzman var, ancak 2023 için çıkan Bitcoin fiyat tahminlerinin çoğu Bitcoin’in yükseleceğine işaret ediyor.  Madenci kapitülasyon riski, uzun pozisyonlar almak isteyen trader’larda endişe yaratmaya devam ettiğinden, BTC fiyatı baskı altında.

Zincir üstü veriler, madencilerin gerçekten de finansal zorluklar ve uzun kış nedeniyle Bitcoin’lerini satığını ortaya koyuyor. Glasnode raporuna göre, madencilerin elindeki Bitcoin, 14 ayın en düşük seviyesine düştü. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere ulaiması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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