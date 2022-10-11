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Kritik Rapor! 6 Ayı Döngüsü İncelendi! Analist Bitcoin’de Bu Seviyeyi Bekliyor

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, uzmanlar düşüşün derinleşebileceğine dair uyarılarda bulunuyor. 
13:50
11 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 20.000 doların altına düşerken, uzmanlar düşüşün derinleşebileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

Bitcoin, Bu Seviyelere Düşebilir!

Kıdemli analist ZackBay Voell, geçmişteki tüm “ayı” döngülerinde Bitcoin fiyatının tepeleri ve dipleri arasındaki farkı inceleyen bir modele dikkat çekti. Uzman BTC’nin ayı piyasasındaki fiyat hareketlerini karşılaştırmalı olarak analiz ederek, elde ettiği modeli Twitter’da paylaştı. Kritik model, 2011, 2013-2015, 2017-2018 ve Kasım 2021’de Bitcoin’in  performansını ortaya koyuyor. Grafiği incelediğimizde son iki  döngüde Bitcoin’in zirvesinden %80 değer kaybettiğini görebiliriz. Analiste göre, tarih tekerrür ederse, Bitcoin 13.800 dolara düşebilir. 2011’deki ayı döngüsünde BTC’nin %95 değer kaybettiği görülüyor. Ancak uzmanlara göre, BTC benimsenme açısından o dönemlerde henüz emekleme dönemindeydi.

Olumsuz analist yorumlarına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde, Bitcoin 3. çeyrekte en karlı varlık olmaya devam ediyor Voell’in gönderisinde yorum yapan takipçileri, BTC’nin 14.000 doların altına düşmesi durumunda “dipten alım” fırsatı sunacağını bildirdi. Kötü performansa rağmen, Bitcoin, uzun vadede umut vaat etmeye devam ediyor. Fintech şirketi NYDIG tarafından paylaşılan istatistiklere göre, üçüncü çeyrekte yalnızca Bitcoin, altın ve dolar kazandırdı. Bitcoin, an itibariyle 19.106 dolardan işlem görüyor.  Uzmanlar, Bitcoin‘in fiyatının yakın vadede  makro odaklı olacağını belirtti. TÜFE baskısı ve Fed’in hamleleri yine belirleyici unsur olacak

Gözler, Perşembe Gününe Çevrildi!

Enflasyonla mücadele için Fed’in uyguladığı faiz artırımları ve niceliksel sıkılaştırma, bu yıl Bitcoin’de yaklaşık %60’lık bir düşüşe neden oldu. Kasım 2021’deki yüksek seviyeden bu yana kripto para piyasasından yaklaşık 2 trilyon dolar silindi. Bu durum, düzenleyicilerin gözetimi ve regülasyon çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. Küresel piyasalar  Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Yüksek bir rakam, daha fazla Federal Rezerv faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir. Bu durum, yine kripto para ve hisse senedi piyasalarını tepe taklak edebilir. Bitcoin ve Nasdaq arasındaki yüksek korelasyon risk teşkil etmeye devam ediyor. Ayrıca Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon son zamanlarda zirveye ulaştı. Bloomberg’e göre, Bitcoin son zamanlarda alışılmadık derecede sakin bir fiyat hareketi izliyor. Geçmiş veriler incelendiğinde böylesi bir durgunluktan sonra yüksek volatiliteye işaret eden analistler düşüşün derinleşebileceğine dikkat çekti.

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