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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışırken, önde gelen analistler BTC’nin bir sonraki hamlesine dair görüşlerini paylaştı.

Bitcoin’de Volatilite, En Düşük Seviyede!

Geçmiş Noel’lerin çoğunda ivme kazanan Bitcoin, 2023 Noel’i için bir Noel Baba rallisi gerçekleştiremedi. ABD ve Batı dünyası tatil dönemine girerken, BTC yine yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, Bitcoin volatilite endeksi şimdiye kadarki en düşük seviyelere indi. Kritik seviyeler en son 2018 yılında gözlemlenmişti. BTC, an itibariyle 16.800 dolar civarındaki dar bir işlem aralığında. Makroekonomik belirsizlik devam ederken, BTC fiyatını tetikleyecek bir katalizörün eksikliği durdun bir fiyat hareketine neden oluyor. Kripto araştırma şirketi Reflexivity’nin kurucusu William Clemente, Bitcoin’in volatilite endeksi grafiğine işaret ederek, metriğin tüm zamanların en düşük seviyesinde” olduğunu belirtti.

Önde gelen analistlerden Phoenix, mevcut ayı döngüsünün 2018’deki Noel ile benzerlik gösterdiğine işaret etti. Uzman, tüm zamanların en yüksek seviyesi ile bir yıl sonraki Noel dip seviyeleri arasındaki sürenin büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi. Ayrıca popüler analitik hesabı olan Bagsy, 2023’e girerken karamsar bir tablo çizidi. Uzman, gelecek yıl, BTC‘nin 25.000 doların üzerine çıkamayacağını ve gerçek toparlanmayı halving yılı olan 2024’e bırakacağını tahmin ediyor. Ayrıca kıdemli trader Toni Ghinea da önümüzdeki haftalarda büyük bir artış beklemiyor.

Makro Katalizör Gerekli!

Bitcoin, ABD’den gelen çok sayıda potansiyel katalizöre rağmen yerinde sayıyor. Tatil sezonu yaklaşırken, Noel Baba rallisi pek olası görünmüyordu. Önemli olayların olmaması yüksek volatilite olasılığını daha da azalttı. 20222, küresel ekonomi için adeta felakete dönüştü. Kripto para ve hisse senedi piyasalarından trilyonlarca dolar silindi. 2022, yatırımcıların şimdiye kadar gördüğü belki de en çalkantılı yıl oldu.

Küresel hisse senetleri, büyük oranda değer kaybetti ve rekor düzeydeki en kötü ikinci yılına doğru ilerliyor. Pandemiden çıkan ekonomiler, tedarik zinciri krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’deki sorunlar ve Fed’in para politikası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kripto paralar da büyük bir kriz döneminden geçiyor. Bitcoin, 2022’de makro ortam nedeniyle büyük darbe aldı. Bitcoin değerinin %60’ını kaybederken, sektör FTX, Celsius ve Terra krizlerinden büyük oranda etkilendi.