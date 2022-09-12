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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için kritik haftaya girildi. Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında gözler bu hafta Fed’in 22 Eylül’de açıklayacağı faiz kararında etkili olacak ve 13 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak olan ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verilerine çevrilmiş durumda. TÜFE verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed’in faiz artırımı konusunda enflasyonun zirve yaptığı görüşüyle hareket ederek frene basarak şahin tutumundan geri adım atacağı beklentisini doğurabilir. Böyle bir ortamda ise yatırımcıların başta kripto para piyasaları olmak üzere riskli varlıklara yönelimi görülebilir.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,45 yükselişle 21 bin 703 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasaları üzerinde yüzde 39,4’lük baskınlıkla (BTC Dominance) hareket eden BTC‘nin toplam piyasa değeri 415.5 milyar dolar seviyesinde.

Piyasa uzmanlarına ve analistlere göre Bitcoin fiyatının önündeki ilk kritik direnç bölgesi, 22 bin dolar civarında birleşen 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalama çizgileri. Fiyatın bu hareketli ortalamaları yukarı doğru kırması halinde bunun güçlü bir yükseliş sinyali olacağı belirtilirken, orta vadede yükseliş için sinyal olarak 24 bin dolardaki direnç seviyesinin kırılımı aranacak. Öte yandan, BTC fiyatının söz konusu seviyeleri kıramaması halinde 18 bin dolar seviyesine doğru potansiyel bir düşüş, hatta 18 bin dolar seviyesinin altında büyük bir düşüş yaşanabileceği üzerinde duruluyor.

Altcoin’lerde Son Durum

Yeni haftada Bitcoin’deki yükselişe/düşüşe paralel olarak altcoin‘lerin de büyük çoğunluğunun yönünü yukarıya/aşağıya çevirdiği görülüyor. En büyük altcoin Ethereum‘un 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen ve uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesine saatler kala, ağın yerel varlığı ETH son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,92 düşüşle bin 729 dolardan alınıp satılıyor. ETH‘nin toplam piyasa değeri ise 211.5 milyar dolarda.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in piyasa değerine göre en büyük 25 kripto para listesinde UNUS SED LEO’nun (LEO) son 24 saatte yüzde 2,40 yükselişle öne çıktığı ve 5,09 dolardan işlem görüyor. Yine CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde yüzde 13,07 yükselişle Celsius’un (CEL), son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise yüzde 18,12 düşüşle TerraClassicUSD’nin (USTC) yer aldığı görülüyor.

Yazım sırasında kripto para piyasalarının toplam değeri 1 trilyon doların üzerinde, 1.052 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.