Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'in (BTC) yanı sıra Binance Coin (BNB) ve Polkadot (DOT) dahil üç altcoin'de neler olabileceğine ilişkin tahminlerini paylaştı.

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Tecrübeli kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, ABD TÜFE verileri, Fed’in faiz kararı gibi kritik gelişmelerin olacağı hafta başlarken Bitcoin‘in (BTC) yanı sıra Binance Coin (BNB) ve Polkadot (DOT) dahil üç altcoin‘de neler olabileceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. Analist, söz konusu kripto paralarda önemli seviyeleri işaretledi.

Analistin Radarındaki 3 Altcoin

Kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, 640 binden fazla Twitter takipçisine, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in yardımcı token’ı olan BNB’nin bir sonraki rallinin ayağını ateşlemek için acil direncini kırıp geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Analist, aksi durumda BNB‘nin 265 dolardaki desteğe geri çekilmesini beklediğini söyledi:

Bunun için de iki ilgi seviyesi var. 295 dolar seviyesinin geri kazanılması devamlılığı tetikleyecektir. İkinci olarak, gelmesi halinde uzun vadeli alım yapmak için 265 dolar civarını bekliyor olacağım.

Birlikte çalışabilirlik protokolü Polkadot‘a bakan Van de Poppe, DOT‘un uzun vadeli boğalar için bir fırsat sunabileceğini söyleyerek “Mevcut fiyatlarla işlem yapmakla ilgilenmiyorum, ancak mevcut fiyatlar son derece düşük olduğu için yatırım portföyüm için kesinlikle ilgileniyorum. Düşük seviyenin süpürülmesi ve bir yükseliş kırılımı ya da 6 dolar seviyesinin geri kazanımının gerçekleşmesi halinde alım satım arayışında olacağım.” ifadelerini kullandı.

Yatırımcının radarındaki bir diğer altcoin ise makine öğrenimi, yapay zekâ ve Blockchain gibi teknolojileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olan Fetch.ai (FET). Van de Poppe’a göre, geçen hafta yüzde 87’nin üzerinde ralli yapan FET oldukça güçlü duruyor:

Mevcut fiyatla ilgilenmiyorum, ancak ilgilendiğim birkaç bölge var. Bunlar: 0,0925 dolar ve 0,079 dolar.

Analistin Bitcoin Değerlendirmesi

Radarına aldığı üç altcoin’in ardından Bitcoin’e geçen Van de Poppe, en büyük kripto paranın günlük grafikte 17 bin dolar seviyesinde destek bulduğunu belirterek “Bu bölge şu ana kadar Bitcoin fiyatını tuttu” dedi.

Analistin grafiğine bakıldığında, BTC için olası bir kısa vadeli hedef olarak 18 bin 131 doları beklediği görülüyor.