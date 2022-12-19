Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine çıkmayı hedeflerken, önde gelen 2 analist ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair görüşlerini paylaştı.

Analistler, Bölünmüş Durumda!

Kripto para piyasaları, hem makroekonomik şartlar hem de sektörde yaşanan krizler nedeniyle bir yıldan uzun süredir düşüş eğiliminde. Önde gelen bir analiste göre, uzun bir düşük volatilite dönemi başlamak üzere olabilir. Bu, BTC’nin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edeceği anlamına geliyor. Ancak bazı analistler makroekonomik durum düzeldiğinde Bitcoin’de hızlı bir geri toparlanma olabileceği görüşünde. Piyasada “Cold Blooded Shiller” olarak bilinen analist, mevcut piyasayı 2018/19’daki son ayı döngüsüyle karşılaştırdı. Hızlı düşüşlerin yaşandığı dönemin ardından piyasalar, yaklaşık 18 ay boyunca yatay işlem ve çok düşük volatilite ile durgun bir sürece girmişti. Analist, tarih tekerrür ederse mevcut kripto kışının 2024’e kadar uzayabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, Bitcoin için daha hızlı bir toparlanma öngören alternatif görüşler var. DeFi analisti “Kamikaz_ETH”, piyasaları “DeFi Yazından” öncekilerle karşılaştırmanın anlamsız olduğunu söyledi. Analiste göre, önümüzde 1-2 yıllık kripto kışı olmayacak. Dip seviyenin ne kadar hızlı olduğuna bağlı olarak en fazla birkaç ayımız var. Uzman birçok finans firmasının kripto para hizmetleri sunmaya hazırlandığını ve kripto paraların şu anda çoğu Ethereum‘a dayalı birçok gerçek kullanım durumu olduğunu eklediler. Stratejiste göre, gerçek işlevsel kullanım durumlarına dayalı ilk döngüdeyiz. Kripto paralar daha fazla benimseniyor.

Enflasyon: Yatırımcın Dönmesi Şart!

Uzmanlara göre, kripto para piyasasını etkileyen en önemli faktör makroekonomik durum. Bireysel yatırımcılar hem piyasadaki krizler hem de enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu nedenle, piyasaya akın etmeleri kısa vadede mümkün değil. Enflasyon kontrol altına alınana ve enerji, kamu hizmetleri, kiralar ve faturalar makul seviyelere inene kadar bunun gerçekleşmesi pek olası değil. Bu durum 2023’te de devam edebilir.

Piyasaların zirveden dibe %73 düşmesiyle son bir çıkış gerçekleşmiş gibi görünüyor, ancak bu, başka bir panik satış olmayacağı anlamına gelmez. Piyasalar hafta sonu çok az hareketle yatay yönde seyretti. Kripto para piyasasının toplam değeri 840 milyar dolar. CoinGecko’ya göre BTC an itibariyle 16.737 dolardan işlem görüyor.