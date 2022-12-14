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Kritik! Bitcoin Yeniden 18.000 Dolar! Kripto Neden Yükseliyor?

Kripto para yatırımcılarını ilerleyen saatlerde neler bekliyor? Bitcoin yükselişi altcoinlere neden pek etki etmedi.
17:38
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 18.000 doların üzerine çıktı ve Binance borsasında 18.019 doları gördü. Psikolojik direncin ikinci kez test edilmiş olması akşam yapılacak toplantı öncesinde pozitif hareketlerin artabileceğine işaret ediyor. Peki kripto paraları önümüzdeki saatlerde neler bekliyor? Ralliler başlayacak mı? Kripto paralar neden yükseliyor?

Kripto Neden Yükseliyor?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 18.000 doların üzerine çıktı ve 17.900 dolara geri döndü. Kritik bölgeye ikinci kez iğne atan fiyat ABD borsalarının pozitif açılış yapmasıyla ivme kazandı. Bugün yapılacak Fed toplantısı öncesinde yatırımcılar iyimser. Özellikle dün gelen son enflasyon verisinin Fed yetkililerini yumuşatacağı ve daha güvercin açıklamalar yapılması bekleniyor. Bitcoin için özellikle 13.000 dolara yolculuğun devam edeceğini düşünen yatırımcılar 18.000-20.0000 dolar bölgesinde ciddi miktarda short pozisyon açtı. Bunların tasfiyesi için de iyi bir fırsat olan bu yükseliş akşam faiz kararının açıklanmasıyla 18.800 dolar direncine kadar devam edebilir.

ABD borsalarını pozitif açılışı akşama dair beklentileri de gösteriyor. Çok büyük ihtimalle Fed’in 22:00’da 50bp faiz artışı kararı açıkladığını göreceğiz. Bununla birlikte önceki toplantılarda takınılan aşırı şahin duruşun da bir miktar gevşemesi bekleniyor. Tüm bunlar Bitcoin, altın gibi varlıkların daha da değerlenmesine neden olacaktır.

Altcoinler Son Durum

Bitcoin hızla yükselirken altcoinlerin önemli bir kısmı bundan yeterince beslenemedi. Binance, Tether ve diğerleri hakkındaki iddialar, Genesis’in iflasına dair beklentiler derken yatırımcılardaki risk iştahının yeniden artış yaşaması için henüz vakit var. FTX çöküşünün dolaylı etkilerinin yavaş yavaş atlatılması LUNA çöküşünden sonra yaşanan ralliye benzer bir toparlanmaya bizi götürebilir. Bitcoin piyasa hakimiyetinden de sınırlı artış yaşayan risk iştahını görüyoruz. Yatırımcılar uzun vadeli bir yükseliş beklemediği için çok güvendikleri bazı altcoinlerle birlikte BTC almayı tercih ediyor.

Akşam Powell tarafından yapılacak konuşma piyasanın yönünü direkt olarak etkileyecektir. Önümüzdeki yıl izleyecekleri politika, kripto paralar ve FTX konusunda çok net açıklamalarda bulunması bekleniyor. Yatırımcıların önümüzdeki saatlerde yaşanacak volatiliteye hazırlıklı olması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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