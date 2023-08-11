Zincir üzeri veri ve analiz platformu Glassnode‘un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, önemli bir katalizörün Bitcoin‘de (BTC) güçlü bir ralli başlatabileceği tahmininde bulundular. İkili ayrıca altcoinler’de beklenen yükselişin yaz döneminin sona ermesinden önce olmayabileceği konusunda da uyardı.

Bitcoin’de Yükselişin Başlaması İçin Göreceli Güç Endeksi Bekleniyor

X’de (eski adıyla Twitter) Negentropic kullanıcı adını paylaşan Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin 37’nin altına düşmesinin BTC‘de güçlü bir rallinin tetikleyicisi olacağına inanıyorlar. 0 ile 100 arasında ölçeklenen RSI için 30’un altında bir değer genellikle yükseliş sinyali olarak kabul edilirken, 70’in üzerinde bir değer genellikle düşüş işareti olarak kabul edilmektedir.

Glassnode’un kurucu ortakları RSI’nın yanı sıra 28 bin 500 dolardaki destek seviyesi ve civarında ciddi bir alıcı yığılması olduğuna dikkat çekerek “Bitcoin’in RSI’sı 28 bin 500 dolar dip seviyesi olarak yeniden test edilebileceğini gösteriyor. RSI bir süredir 37-50 arasında seyrediyor. 37’nin altındaki RSI değeri güçlü bir geri dönüşün tetikleyicisi olabilir. Talıcıların 28 bin 500 dolar ile 27 bin 800 dolar arasında yoğunlaştıkları görülüyor. Bu bir sonraki yukarı yönlü hareketin katalizörü olabilir mi?” sorusunu yönelttiler.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,36 düşüşle 29 bin 375 dolardan işlem görüyor. Kripto kralının analistlerin işaret ettiği bölgenin dip noktasına (27 bin 800 dolar) gelebilmesi için yaklaşık yüzde 5,5 oranında değer kaybetmesi gerekiyor.

Altcoinler’in Yükselmesi İçin Beklenen Tarih Belli Oldu

Altcoinler’i de değerlendiren Glassnode’un kurucu ortakları, “sürpriz bir katalizör” ortaya çıkmadığı sürece, altcoinler‘in BTC’nin fiyatındaki düşüşün ortasında yalnızca mücadeleci davranabileceklerini ve ancak yazdan sonra yükselebileceklerini belirttiler.

İkili yaptıkları altcoin yorumunda “BTC’nin bu hafta 30 bin doları aşan yükselişinin ardından sorulması gereken asıl soru bu devam edebilir mi olmalı. Değerini Solana (SOL), Toncoin (TON) ve Hedera (HBAR) gibi öne çıkan ve bir gecede değerini yüzde 6 ile yüzde 9 arasında artıran altcoinler dışındaki altcoinler sadece mücadele ediyor. BTC düştükçe, altcoinler oluşan baskıyı derinden hissediyorlar. Sürpriz bir katalizör ortaya çıkmadığı sürece ancak yaz sonrası için altcoinler’de güçlü bir itici güç bekliyoruz.” ifadelerine yer verdiler.