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Kripto para analistlerinin ve Bitcoin destekçilerinin fiyatta dibi tahmin etmeye çalıştığı dönemde en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, fiyatın dibe vurmuş olabileceğine dönük fikrini paylaştı.

Fiyat Dibe Vurmuş Olabilir

Binance CEO’su Changpeng Zhao, günün ilk saatlerinden kişisel Twitter hesabından attığı tweet’te “Bitcoin öldü” manşetlerinin arttığı dönemlerde en büyük kripto paranın fiyatının dibe vurduğuna inandığını söyledi. Zhao, genel olarak Bitcoin öldü hissinin arttığı dönemlerde BTC satın alan herkesin daha iyi yatırım getirisi sağladığını söyledi. Dahası, insanların Bitcoin’in yükselmesi konusunda umudunu yitirdiğinde fiyatın gerçek dibe ulaştığını düşünüyor. Ona göre, bu dönemlerde Bitcoin mükemmel bir dibi satın alım fırsatı sunuyor:

Geçmişe bakarak konuşacak olursak, her “Bitcoin öldü” manşetlerinin arttığı dönemde Bitcoin satın alsaydınız, iyi iş çıkardınız. Buradaki mantık şu: Umutların kaybolduğu dönemlerde dip işin içine girer.

Binance CEO’su, gelecek için bunu veya herhangi bir yatırım stratejisini önermediği konusunda da yatırımcıları uyardı.

Bitcoin fiyatı, Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kaybetti. Son zamanlarda Fed‘in faiz artırımı, DeFi çöküşü ve likidite krizi BTC fiyatının 20 bin dolar seviyesinin altına düşmesine neden oldu. En büyük kripto paranın fiyatı 65 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gördüğünde, birçok kişi Bitcoin balonunun patlayacağını düşündü. Tarihsel olarak 2011, 2013, 2017 ve 2021-22 yıllarında spekülatif balonlar yaşandı. Bitcoin, yazım sırasında 18 Haziran’da 17 bin 708 dolara düşmesinden bu yana yaklaşık yüzde 15’lik yükselişle 20 bin 419 dolardan işlem görüyor.

Uzun Vadeli Bitcoin Yatırımcıları Teslim Olmaya Başladı

Zincir üstü (on-chain) veri sağlayıcısı Glassnode, art arda üç gün boyunca her gün 2.42 milyar dolar seviyesinde Bitcoin tasfiyesi olduğunu bildirdi. Veri sağlayıcısı, “Ardışık son üç günde Bitcoin tarihindeki en büyük ABD doları cinsinden gerçekleşen zarar kaydedildi. 7.325 milyar doların üzerinde BTC kaybı, daha yüksek fiyatlarla alım yapan yatırımcıların kripto paralarını satmasıyla yaşandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, son üç günde 18 bin-23 bin dolar arasındaki fiyat aralığında 555 binden fazla Bitcoin el değiştirdi. İlginç bir şekilde, 1 yıldan uzun süreli BTC tutan ve 2021’in ilk yarısında veya öncesinde kripto para alımı yapan uzun vadeli yatırımlar panikleyerek borsalara her gün 20 bin ila 36 bin Bitcoin taşıdı.