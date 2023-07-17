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  •   Kriptodaki Depremin Ortasında Solana Rakibi Altcoin Rekoru Gördü!

Kriptodaki Depremin Ortasında Solana Rakibi Altcoin Rekoru Gördü!

Özet

  • Sui ağı tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaştı.
  • Ağdaki oyuna karşı artan ilgi bu aktivite artışını tetikledi.
  • Suni hareketlilik fiyatta cılız da olsa yükselişe neden oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:40
17 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Evet, ihtiyaç duydukları şey tam olarak buydu. Hayalet kasabaya dönen ağ yeniden canlanıyor ve fiyat da yükseldi. Ön satış sürecinde büyük hayal kırıklığına neden olan SUI ardından gelen FUD’ın ortasında ciddi değer kaybetti. Dolaşım arzıyla alakalı dedikodular, ağdaki aktivitenin kuruması gibi nedenlerden dolayı fiyatı düşmüştü.

İçerik Rehberi

SUI Coin Haberleri

Yeni Sui 8192 Web3 oyunu, Sui ağının yeniden canlanmasına neden oldu. Aktif adreslerdeki erimenin ortasında ekip en doğru adımlardan birini attı. Ağda son 24 saatte 258 milyon işlem gerçekleştirdi. Yayınlanan uygulama bir oyun ve bir kullanıcı bir ızgara üzerinde iki benzer karoyu eşleştirdiğinde oyun nesnesinin durumunu değiştirir. Her eşleşme puan kazandırıyor. Oyun, kullanıcı 8192 puan kazandıktan sonra sona eriyor.

Oyunu tamamlayan kullanıcılar NFT ile ödüllendiriliyor ve bu büyük ilgi gördü. Fakat bir sorun var. Son ağ aktifliği airdrop ihtimali için (veya NFT satışı) ağa hücum eden kullanıcılardan geliyor. Yani suni bir hareketlilik gibi ve yakında ağın eski sessiz günlerine dönmesi muhtemel. Yine de SUI Coin fiyatı günlükte halen %5 artışlar piyasa düşüşüne rağmen yoluna devam ediyor.

SUI Coin

Sui ve Move dilini eski Meta çalışanları geliştirmişti bu yüzden testnet döneminde yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Airdrop sürecindeki tartışmaların ortasında popüler Solana rakibi büyük darbe aldı. Listelendiği dönemdeyse PEPE Coin gibi yeni çıkan meme coinler piyasadaki hacmi eridiği için SUI talihsiz günler yaşadı.

Solana ve Aptos’a (özellikle Move dilinden dolayı Aptos’a) rakip olarak geliştirilen Layer1 bu alandaki pastayı küçülten olaylardan biriydi. Hız ve düşük ücret avantajıyla yatırımcıları cezbeden Solana şimdi çok sayıda rakibi, kaybolan kurumsal yatırımcılarıyla sonraki boğa sezonuna hazırlanıyor.

SUI etrafındaki dolaşım arzıyla ilgili FUD devam ediyor. Ağ aktifliğinin de suni göründüğünü düşünürsek ilerleyen günlerde mevcut fiyatlar popüler altcoin için pahalı kalabilir. Yatırımcıların ani düşüş, kurumsal satış riskine hazırlıklı olması gerekebilir.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 29.880 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve 30.400 doları aşamazsa 28.800 dolara kadar düşebilir.

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