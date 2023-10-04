Kripto Teknik Analiz: Bitcoin ve Altcoinlerin Yol Haritası

Bitcoin fiyatı 27.500 dolar seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor ve kripto paraların kümülatif değeri önemli bir eşikte. XRP Coin davasıyla alakalı saatler önce SEC ret cevabı aldı ve bu da piyasaları yukarı çekemedi. Peki güncel görünüm neye işaret ediyor? Önemli fiyat seviyeleri ve detaylı Bitcoin (BTC) fiyat analizi bize neler anlatıyor?

Kripto Paralar Yorum

Ekim ayına güzel bir başlangıç yapan altcoinler sonrasında gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Direnç bölgelerinde devam eden satışlar yatırımcılar aylardır alıştı. Kısa vadeli düşük kazançlar mevcut yatırımcı profilini tahmin ediyor. Diğer taraftan yatırımcıların önemli durumu bu zayıflık nedeniyle kenarda beklemeyi tercih ediyor.

Kripto paraların kümülatif değeri 11 Eylül tarihideki 1 trilyon dolar dibinden bu yana arttı. Yatay destek alanından gelen sıçrama 18 Eylül tarihinde direnç trend çizgisinden kırılma doğurdu. Kümülatif değer 25 Eylül’de trend çizgisini doğrulayan kısa bir düşüşün ardından artış hızını artırdı sonrasında 1,1 trilyon dolarlık kritik eşiğe ulaşıldı.

2 Ekim günü bir düşüş mum çubuğu oluştu ve kayıplar sürüyor. En yüksek seviye olan 29 Ağustos’a kıyasla, 2 Ekim’de bir sapma ve ardından düşüş yaşandı. Bu sapmalar önemli dönüşlere gebedir. Eğer yukarı yönlü hareket başlarsa 1,13 trilyon dolar test edilebilir.

Bitcoin Fiyat Tahminleri

Kümülatif değer grafiğindekine benzer bir direnç trend çizgisi kırılması BTC tarafında da yaşandı. 28.500 dolarlık zirveyi doğuran son hareket kalıcı olmadı. Düşüş, bir önceki en yüksek seviyenin üzerindeki sapmayı ve ardından gelen aşağı yönlü hareketi doğruladı.

Eğer BTC cephesindeki satışlar devam ederse 26.000 dolara düşüş muhtemel. Bu hareket kümülatif değerin de %6 civarında erimesini sağlayabilir. Diğer taraftan yükselişin tekrar başlaması halinde BTC için sıradaki hedef 29.100 dolar olacak.

BSV Coin bu haftanın dikkat çeken kripto paraları arasındaydı. Şaşırtıcı yükseliş genel piyasa düşüşüyle hızla tersine döndü. Onun da 29 dolara düşüşünün devam ettirmesi muhtemel. Sürpriz bir yükselişte trendin tersine dönmesi için 2018’den gelen destek seviyesi olan 50 doların aşılması gerek.