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Popüler akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) geçtiğimiz aylar içerisinde duyurduğu yeniliği piyasaya sürmeye hazırlandığını açıkladı. Kripto para birimi yatırımcılarının uzun süredir beklenen Saga adlı cep telefonunu 13 Nisan tarihinde piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Saga 13 Nisan’da Çıkacak!

Geçtiğimiz aylardaki bir duyuruya göre Solana Mobile, dünya çapında belirli ülkelerde ”Saga” telefonları için ön siparişleri kabul etmeye başlamıştı. Solana Mobile, kullanıcıları Solana mobil mağazasında Saga telefonlarını ön sipariş vermeye davet etmişti. Solana Mobile, Solana Mobile Stack ve Saga telefonunu geliştiren mobil teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca Solana Labs’ın bir yan kuruluşu olan firma, Solana protokolünün geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca telefon Solana blok zinciri ile entegredir ve web3’te işlem yapmayı, NFT’ler ve kripto paralar gibi dijital varlıkları yönetmeyi kolay ve güvenli hale getiriyor. İlk lansman duyurusunda, Saga telefonunu ön sipariş veren müşterilerin, NFT koleksiyonu Saga Pass almaya hak kazandıkları açıklanmıştı.

SOL Fiyat Performansı!

Öte yandan önde gelen akıllı sözleşme platformu beklenen yeniliği geçtiğimiz aylarda ilk duyurduğunda ciddi fiyat artışlarına tanık olmuştu. Saga’nın piyasaya sürülme haberinin ardından kripto para biriminin nasıl bir fiyat hareketi izlenecek henüz belirsiz. Haberin ilk olarak duyurulması mevcut konum itibariyle kripto para piyasalarında token adına önemli bir fiyat hareketine neden olmasa da ilerleyen günlerde piyasaya sürülme aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla küçük çaplı da olsa bir yükseliş ivmesini tetikleyebileceği öne sürüldü. Popüler kripto para birimi, uzun süredir devam eden düşüş ivmesinden kurtularak yılbaşından bu yana önemli kazanımlar elde etti. Kripto para birimi Mart ayı başlarında 16 dolar seviyelerine kadar gerilese de yazı kaleme alındığında önemli bir artışla 22.42 dolar seviyesinden işlem görüyor.