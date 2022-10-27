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Kripto Paralarda Son Durum! Bugünün 3 Büyük Gelişmesi!

Bugün kripto para yatırımcılarını ilgilendiren 3 büyük gelişme yaşandı. Piyasalarda son durum ne?
17:30
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 20.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Bugün piyasaların yönünü etkileyebilecek üç büyük gelişme yaşandı. Ekim ayının son haftası kripto para yatırımcıları için güzel geçiyor. Ayrıca Bitcoin fiyatı 20.500 dolar üzerinde günlük kapanış yaptığı için iyimserlik arttı. Peki neler oldu ve ne gibi sonuçları olacak?

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.600 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 997 milyar dolar ile 1 trilyon sınırında bulunuyor. Bitcoin hakimiyeti 39,6 seviyesine düştü ve bu altcoinler için güzel bir haber. Az da olsa bazı yatırımcılar bu süreçte potansiyel gördüğü altcoinlere giriş yapıyor. Günün en önemli gelişmelerinden biri Elon Musk’ın resmen Twitter’ı satın almasıydı.

Haftalar önce bu anlaşmanın onaylandığı ve Musk’ın geri adım attığı bilgisini son dakika olarak paylaşmıştık. Bu süre zarfında DOGE fiyatı 0,06 dolardan 0,08 dolara kadar ciddi bir artış yaşadı. Elon Musk dün akşam Twitter genel merkezine giriş yaptığı bir videoyu paylaştı ve bugün sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı. Dogecoin özelinde henüz bir duyuru yapmadığı için meme token kralının bugün daha fazla yükselmesi sürpriz olur.

Kripto Paraları İlgilendiren Gelişmeler

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını 75 baz puan daha artırdı. ECB, %2’lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak için faiz oranlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor. Konsey ayrıca 23 Kasım 2022’den itibaren hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonlarına (TLTRO III) uygulanacak faiz oranlarını da değiştirdi. Bu, bankalar için gönüllü erken geri ödeme tarihleri sunulmasına yardımcı olacaktır.

“Ana refinansman operasyonları faiz oranı ile marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları 2 Kasım 2022’den itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla %2,00, %2,25 ve %1,50’ye yükseltilecektir.”

ABD dolar Endeksi (DXY), resesyon korkularına rağmen ECB’nin faiz oranlarını artırmasının ardından geriledi. Avrupa Merkez Bankasının faiz artışına rağmen Bitcoin ciddi bir kayıp yaşamadı.

Bu arada, ABD’nin 3. çeyrek GSYH’si pazar günü duyurduğumuz gibi bugün açıklandı. Beklenti %2,4 iken açıklanan %2,6 oldu. Bu, 2021’in 4. çeyreğinden bu yana ve son iki çeyrekte negatif GSYH büyümesi kaydettikten sonraki en yüksek GSYH büyümesidir. Böylece ABD‘nin resmi olarak resesyona girmesi engellenmiş oldu. Elon Musk daha önce ABD ekonomisinin aslında güçlü bir şekilde büyüdüğünü, ancak Avrupa ve Çin‘in resesyona girme riski taşıdığını söyledi.

Federal Rezerv, 2 Kasım’daki FOMC toplantısında faiz artışını açıklayacak. CME FedWatch Tool’a göre, 75 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı %88,5’dir. Eğer Fed bir sürpriz yapar ve ABD dışındaki piyasaları daha fazla yıpratmamak için 50bp artış açıklarsa bu kripto paraların daha da yükselmesine neden olabilir. Şimdilik beklenti 75bp ve kripto paraların bunu büyük ölçüde fiyatladığı düşünülüyor.

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