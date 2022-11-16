FTX'in iflasını duyurmasıyla sarsılan kripto para piyasası, yeniden toparlanma mücadelesi veriyor. Peki kripto paralarda son durum ne, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve diğerlerinde durum ne, detaylar haberimizde.

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FTX’in iflasını duyurmasıyla sarsılan kripto para piyasası, yeniden toparlanma mücadelesi veriyor. 15 Kasım’da ABD’den Ekim ayına ilişin açıklanan ve beklentilerin altında kalan üretici fiyat endeksi (ÜFE) bir nebze de olsa kripto para piyasasının güç bulmasını sağladı. Peki kripto paralarda son durum ne, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve diğerlerinde durum ne, detaylar haberimizde.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

324.9 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan Bitcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,86 yükselişle 16 bin 912 dolardan işlem görüyor. BTC, FTX krizi ile sert düşmüş, 15 bin 600 dolarla kadar gerilemişti ancak şimdilik lider kripto paranın bu seviyeleri kendine dip yaptığı görülüyor.

Dün ABD’den gelen pozitif ÜFE verileri ile hızla yükselen ve kendini 17 bin doların üstüne atan BTC’nin bu seviyenin üzerinde kalamadığı görülüyor. Piyasa analistleri ve uzmanları, FTX krizinin piyasaya olan güveni sarstığını, birçok yatırımcının piyasadan çıktığına işaret ederek toparlanmanın vakit alacağının altını çiziyor.

Altcoin’lerde Son Durum

En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,21 yükselişle bin 258 dolardan alınıp satılıyor. Ethereum’un hemen ardından FTX’in çökmesiyle geleceği sorgulanan Solana ise gün içerisinde kaydettiği yüzde 2,86 yükselişle 14,45 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte yüzde 1’e yakın yükselen ünlü milyarder Elon Musk’ın favori kripto parası, popüler köpek temalı kripto para Dogecoin ise 0,08757 dolardan alınıp satılıyor. Dogecoin’in ardından ikinci en büyük köpek temalı kripto para olan Shiba Inu ise aynı dönemde kaydettiği yüzde 1,59 yükselişle 0,000009296 dolar ile seyrini sürdürüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, kripto para piyasasının toplam değeri 850 milyar doların hemen altında, 849 milyar dolarda bulunuyor. Altcoin‘lerin bu piyasa değerindeki payı ise yüzde 61,8.