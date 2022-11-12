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Kripto Paralarda Son Durum: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), Ethereum (ETH) ve Diğerleri

FTX krizi ile sarsılan Bitcoin'de (BTC) son durum ne? Ethereum (ETH), Solana (SOL) gibi diğer altcoin'ler ne yapıyor, gelin daha yakından bakalım.
08:22
12 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasını sarsan FTX krizinin piyasa üzerindeki etkileri beklendiği gibi devam ediyor. Son olarak iflasını duyuran FTX, piyasa üzerindeki satış baskısının artmasına neden oldu. Peki Bitcoin‘de (BTC) son durum ne? Ethereum (ETH), Solana (SOL) gibi diğer altcoin’ler ne yapıyor, gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

321.3 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,03 düşüşle 16 bin 717 dolardan işlem görüyor. FTX krizinin patlak vermesiyle yönünü aşağı çeviren BTC, o zamandan beri negatif bir seyirde. FTX krizinin patlak vermesinden önce 20 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, gelen haberlerle 15 bin 600 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Solana, Ethereum ve Diğer Altcoin’ler

Bitcoin’i sarsan FTX krizi beklendiği gibi beraberinde altcoin’leri de sarstı. En büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında son 24 saatteki yüzde 1 yükselişle bin 251 dolardan işlem görüyor. 153.1 milyar dolar piyasa değeri ile ETH‘nin son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetmiş durumda.

Yaptığı düşüşle tüm dikkatleri üzerine çeken ve 10 doların altına düşmesine ramak kalan Solana, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,86 düşüşle 15,27 dolardan işlem görüyor. SOL, son 7 günde değerinin yüzde 55’inden fazlasını kaybetti. Özellikle stake edilen SOL’lerin unstake edilerek kilidinin açılacak olması altcoin’in fiyatının sarsılmasına neden olsa da kilitlerin açılmasından bu yana beklendiği gibi bir satış baskısıyla karşılaşılmış değil.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in son 24 saatte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada yüzde 9,98 yükselişle GMX‘in (GMX) yer aldığı görülüyor. Son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinin ilk sırasında ise yüzde 32,40 düşüşle FTX Token (FTT) yer alıyor.

Bu noktada toplam piyasa değerinin de 843 milyar dolarda olduğunu not edelim.

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