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Kripto Paralarda Son Durum! Altcoinler Yükselecek Mi?

Kasvetin devam ettiği bir pazar sabahından herkese günaydın, bugün Bitcoin kaç dolar?
08:08
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta bugün bu saatlerde kripto para yatırımcılarının tek problemi açıklanacak enflasyon verisiydi. Eğer Binance CEO’su CZ arı kovanına çubuğu sokmasaydı düşen dolar endeksi nedeniyle 25.000 doların üzerine çıkan bir BTC görebilirdik. Ancak onun yerine daha fazla kaos ve panik gördük. Peki pazar sabahı sizi nasıl bir kripto para piyasası karşıladı?

Kripto Paralarda Son Durum

Piyasaların kümülatif değeri 849 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin piyasa hakimiyeti ise ufak bir artışla %38,1 seviyesinde bulunuyor. 24 saatlik işlem hacmi ilgisiz yatırımcıların bir sonucu olarak 52 milyar dolardı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.859 dolardan alıcı buluyor. Son 7 günde fiyat net biçimde %20 değer kaybetti. Altcoinlerdeki erime ise çok daha fazla, en büyük 50 kripto para arasında en az yara alan TON, XCN ve LEO oldu.

Bitcoin fiyatı FTX’in resmi iflasıyla birlikte 16.000 dolarlı seviyelere indi ve fiyatın orada kalması için bir hack olayı yaşandı. Dün bildirdiğimiz gibi iddialara göre 2 hacker var bunlardan biri kötü niyetli. Diğeri ise yeni CEO’ya çalışıyor ve fonların bir kısmını kurtarmak için mücadele ediyor.

Altcoinler Yükselecek Mi?

FTX borsasının iflasının henüz artçı sarsıntılarını yaşamamış olabiliriz. Onlarca kripto para şirketi direkt olarak FTX ile çalışıyordu. Ona yatırım yaptılar, borsada bakiyelerini tutan oldukça fazla fon vardı. Tüm bunların peş peşe istifalar açıklaması kripto paralarda devam eden bir düşüş dönemine sebep olabilir. İyi haber FTX CEO’su halen Bahamalar’da ve cezasını çekebilecek. Kötü haberse mevcut toz bulutunun ortadan kalkması için çok ciddi zaman gerekiyor.

Binance CEO’su bu olayı 2008 krizine benzetti ve dün bu tarz sahtekarlıklarla alakalı daha fazla konuşacağını söyledi. Eğer CZ bunu 2008’e benzetiyorsa etkilerinin ortadan kalkması birkaç yıl bile sürebilir. Neyse ki Bitcoin fiyatı 15.500 doların üzerinde kaldı ve yaklaşık 2 yıl sonra yatırımcıya ucuz bir fiyatta BTC alma fırsatı sunuluyor. Eğer uzun vadede Bitcoin’in geleceği olduğuna inanlardansanız bu sizin için tarihi bir fırsat olabilir. Şöyle düşünün, geçen sene bugünlerde alsaydınız %430 daha fazla para ödeyecektiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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