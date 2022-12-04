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Tarihin en büyük kripto para çöküşlerinden birini tahmin eden popüler analist yeni tahmini açıkladı. Peki kaç dolar? Uzman analiste göre ayı piyasaları sonsuza kadar sürmeyecek ve hedefe gittikçe yaklaşıyoruz. Geçmiş veriler de bugünlerde artış dip bölgelere yaklaştığımıza işaret ediyor. Peki Bitcoin kaç dolara ulaşacak? Uzman analistin beklentisi ne?

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselecek?

Mayıs 2021’de Bitcoin’in çöküşünü doğru tahmin eden ve herkesi şaşırtan kripto stratejisti önümüzdeki yıllarda Bitcoin için etkileyici bir büyüme müjdeliyor. Dave the Wave tahmin ismini kullanan analist 130.200 Twitter takipçisine, logaritmik büyüme eğrisi (LGC) modeline dayanarak önemli tahminini açıkladı. Aralık 2027’ye kadar Bitcoin fiyatı 350.000 dolara kadar ulaşacak. Mevcut piyasanın aynı oranda büyümesi halinde kripto paraların 10 trilyon doları aştığını görebiliriz. Buna göre bugünün 100 doları önümüzdeki birkaç yılda kripto paralarda 15-20.000 dolara kadar çıkabilir.

Dave the Wave’e göre LGC modeli, değişen makroekonomik güçlerin ortasında Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş trendini takip etmek üzere tasarlanmıştır. Kripto stratejisti ayrıca, LGC modelinin yatırımcı duyarlılığındaki vahşi dalgalanmalara rağmen şimdiye kadar ayakta kaldığını belirtiyor. Gökkuşağı ve S2F gibi birçok grafik bugünlerde güvenirliğini yitirdi.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Yatırımcı grafiğine bakıldığında, piyasa katılımcıları 2018 ve 2021’de BTC’de aşırı yükselişe geçmiş olsa da modelin en yüksek aralığı direnç görevi görmeye devam ediyor. Grafik ayrıca, BTC’deki aşırı düşüş eğilimine rağmen modelin alt sınırının şu anda destek görevi gördüğünü gösteriyor. Dave the Wave, BTC’nin modelin üst veya alt sınırına yakın işlem gördüğü dönemlerde yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini düşünüyor. FOMO veya FUD yatırımcıların yanlış kararlar almasına neden olabiliyor. Boğa sezonunda FOMO etkisiyle sonsuz yükseliş bekleyen ve elindeki varlıklarda kar satışı yapmayan yatırımcılar benzer şekilde boğanın en çetin günlerinde FUD etkisinden sıyrılıp alım yönlü pozisyon alamıyor veya ellerindeki varlıkları zararına satıyor.

Dave the Wave, Twitter hesabında şunları söyledi;

“Tepede yukarı yukarı yukarı, dipte aşağı aşağı demek kolaydır. Zirvede ya da zirveye yakın bir yerde aşağı, dipte ya da dibe yakın bir yerde yukarı demek o kadar kolay değildir. LGC buna çözümdür.”

Yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 17.000 dolara yakın işlem görüyor.