Hem stablecoin'i TerraUSD (UST) hem de token'ı Terra (LUNA) çökmesiyle yatırımcıların önemli kayıplar yaşamasına neden olan kripto para ekosistemi Terraform Labs'ın CEO'su Do Kwon, ilginç açıklamalarda bulundu.

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Hem stablecoin TerraUSD (UST) hem de Terra (LUNA) token’ının çökmesiyle yatırımcıların önemli kayıplar yaşamasına neden olan kripto para ekosistemi Terraform Labs’ın CEO’su Do Kwon, kripto para piyasasındaki çöküşle ​​ilgili son görüşlerini paylaşmak için Twitter’a gitti. Kwon’un açıklaması, Bitcoin‘in 2020’nin Aralık ayından bu yana gördüğü en düşük seviye olan 20 bin doların altına düştüğü günde geldi.

“Dürüst Olun”

Luna Vakfı’nın TerraUSD fonunu korumak için Mayıs ayında Bitcoin satarak istemeden katkıda bulunmuş olabileceği piyasa çöküşüne dair düşüncelerini paylaşan Kwon, şunları söyledi:

Görmek istediğin değişimin kendisi ol. Kripto para piyasası için geçen ayda, yeni nesil inşa edicilerin büyük zirvelere yükselişine güç verecek dersler var.

Kwon, merkeziyetsiz finansın (DeFi) faydalarını, DeFi‘ye inananların volatiliteyi hayatları üzerinde otorite sahibi olmanın bir maliyeti olarak kabul etmeleri gerektiğini ve bu kanaatlerin kripto para piyasasındaki tasfiyelerden dolayı boşa çıkmaması gerektiğine de değinerek bir adım öteye geçti:

Merkeziyetsiz finans ve merkeziyetsiz kripto paralar, devlet destekli şiddete karşı finansal egemenliği protesto ediyor. Volatilite, inananların bu egemenliği elde etmek için ödediği bir bedeldir. Yaşanan tasfiyeler bu inanışı boşa çıkarmamalı. Bu saldırılara karşı daha güçlü ve daha dirençli sistemler oluşturun. Meydan okuyun veya teslim olun ama ister bağımsız bir gelecek için, ister daha yüksek sayılar için savaşıyor olun, dürüst olun. Eski kampta ikincisinden daha fazlası olduğundan dolayı kripto kazanacak.

Terra Ekosisteminin Çöküşünün Piyasaya Etkisi

Terra ekosisteminin çöküşünden etkilenen birçok yatırımcı ve trader, Kwon’un “bu saldırılara karşı daha güçlü ve daha dayanıklı sistemler” yaratma konusundaki son düşüncelerini duymaktan mutlu olmaları pek mümkün görünmüyor.

Ekosistemin çöküşünden önce, TerraUSD’nin istikrarını ve yatırımcıları koruması hakkında endişelerini dile getiren birkaç kişi vardı. En büyük stablecoin USDT‘nin ihraççısı Tether‘in baş teknoloji sorumlusu (CTO) Paolo Ardoino bu birkaç kişiden biriydi ve Terra ekosisteminin bir felaket reçetesi olduğunu öne sürmüştü:

Güvenli bir rezerve sahip olmak için kripto paralara, özellikle yüzde 100 kripto paralara sahip olamazsınız. Bu adamlar iki şey yaratıyorlardı, biri LUNA adlı kendi kripto paraları ve bu kripto paranın üzerine bir stablecoin. Bu felaket için bir reçetedir.

Buna ek olarak, kripto para hedge fonu Three Arrows, eşi benzeri görülmemiş bir satış dalgasının ardından gafil avlandı ve ayakta kalabilmek için hukuk ve finans uzmanları tutmuş durumda. Şirketin içine düştüğü bu durumun ana nedeninin Terra çöküşü olduğu üzerinde duruluyor.

Öte yandan Terra ekosisteminin çöküşü birçok stablecoin’in dolar sabitini (peg) kaybederek de-peg olmasına neden olması da dikkatle takip ediliyor.