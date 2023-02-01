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Kral kripto para birimi yeniden 23.000 doların altına indi ve altcoinlerin birçoğu kazançlarını siliyor. Beklenen yüksek volatilite başlıyor. Ocak ayı kripto paralar için ciddi anlamda pozitif geçti ve geçtiğimiz yılların Şubat performansına bakarsak tarihsel veriler bize Şubat ayında da yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Ancak kısa vadeli düşüşler temeli sağlam bir ralli için gerekli.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Bitcoin ve hisse senetlerinin son dönemdeki kazançlarını geri vermesi ve yatırımcıların bu haftaki FOMC’yi ve bir sonraki faiz artışının açıklanmasını beklemesi nedeniyle bugün kripto paralar düşüyor. Bitcoin ve Ether, 2023 yılının en yüksek seviyelerine sıçradıktan sonra son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fed toplantısı öncesinde en alışılmış şey Bitcoin fiyatının yüksek volatilite göstermesidir. Aralık 2022’de enflasyonun beklentilerin ötesinde yavaşladığını gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Ocak rallisinin temelini oluşturuyordu ve Bitcoin %40’ın üzerinde arttı. Ancak sonsuz bir yükseliş yoktur.

Kripto fiyatları hala Dow ve S&P 500 ile yüksek korelasyona sahip. Daha önce de belirtildiği gibi, makro ve kripto para piyasaları beklenenden daha iyi bir TÜFE raporunun ardından yükselişe geçti, ancak ABD ve küresel ekonominin sağlığına ilişkin süregelen endişeler, rapor edilen kazançların şirket karlarında ve tüketici talebinde bir yavaşlama olduğunu göstermesinin ardından yeniden ortaya çıktı. U.S. Bank verilerine göre ekonomi için en kötü günler henüz geride kalmış değil.

“Enflasyon, faiz oranları ve kazançlar hisse senedi getirileri için kilit önem taşımaya devam ediyor. Şu anda enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, faiz oranları yükseliyor ve 2023 için konsensüs kazanç tahminleri düşme eğiliminde.”

Kripto Paralar Yorum

Düzenleyiciler gözlerini Gemini ve Digital Currency Group’a çevirdi. Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in yargılanması da kripto para birimlerine karşı olumsuz bir emsal teşkil edebilir. Üstelik SEC’in kripto para şirketlerine verdiği süre her geçen gün azalıyor. Düzenleyici kurum kripto para piyasasının büyük bölümünün kayıtsız menkul kıymet olduğunu ve yasaları uygulayacaklarını söyledi. Bardağın boş tarafına baktığımızda kripto paraların büyük düşüşler yaşamasına sebep olacak çok fazla neden var.

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Ve daha nicesi, kısa vadede Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesini lokal dip olarak işaretlemesi muhtemel. Fed tarafından atılacak adımlar önümüzdeki günlerde kripto ve hisse senedi piyasalarının yönünü belirleyecek.