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Kripto Paralar Neden Çöküyor? BTC, Ethereum, LUNC, Dogecoin’de Sert Düşüş!

BTC, Ethereum, Shiba, Luna, XRP, Avax, Ceek, Ravencoin, Mana ve Dogecoin gibi kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin ve genel olarak altcoin'lerde son durum.
09:15
26 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları haftanın ilk gününde yönünü aşağıya çevirdi ve yatırımcılar yeni bir çöküş beklentisiyle tedirgin. Piyasa değeri 923 milyar dolara düştü ve düşmeye de devam ediyor. Bitcoin yeniden 19 bin doların altına düşerken, yazım sırasında 18 bin 784 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum ise düşmeye devam ediyor ve tekrar bin 300 doların altında fiyatlanarak bin 290 dolardan alınıp satılıyor. Cardano, kripto para piyasalarındaki düşüşün ortasında en çok değer kaybeden kripto paralarda biri. Yukarı yönde hareketi son bulan ADA yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 0,4412 dolardan işlem görüyor. Solana son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 32,53 dolardan işlem görürken Dogecoin‘in yüzde 3,27 değer kaybettiği görülüyor. Öte yandan Terra Classic‘in (LUNC)  sert şekilde düştüğü ve LUNC’nin son 24 saatte yüzde 18’in üzerinde kayıpla karşı karşı karşıya olduğu görülüyor. Peki Bitcoin ve altcoin’ler neden düşüyor? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

ABD doları inanılmaz derecede güçlü bir görünüm vermeye devam ederken kripto para piyasalarının da bu değer artışına bağlı olarak çöktüğü görülüyor. ABD Doları Endeksi veya DXY yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,64 daha yükselerek 113,92 seviyesine ulaştı. Bunun sonucunda ABD tahvil getirileri yükseldi ve hisse senedi piyasaları düştü. S&P 500 yüzde 1,72 ve NASDAQ yüzde 1,66 düşerken, kripto para piyasaları genel olarak hisse senedi piyasaları ile güçlü bir bağa sahip olmasıyla yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Kripto para piyasalarının özellikle teknoloji odaklı hisse senedi endeksi NASDAQ 100 ile yüksek korelasyon gösterdiğini belirtelim.

ABD dolarının gücü, İngiliz sterlini de dahil olmak üzere diğer küresel para birimlerinin değerini silip atıyor. Ayrıca kripto paraların çöküşü gibi riskli varlıklar piyasalarına da zarar veriyor. Öte yandan Fed enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürürken, ABD dolarının bu denli güçlü olmasının en büyük nedeninin niceliksel sıkılaşma olduğunu not etmek gerekiyor. Fed’in ekonomideki resesyonu hafife almaya devam etmesiyle küresel ekonomiler de resesyona hazırlanıyor.

Kripto Paralar için Sırada ne Var?

Bugünden itibaren, önemli Fed yetkililerinin yapacakları konuşmaların doğrudan hisse senedi piyasaları, kripto para piyasaları gibi riskli varlıkları etkileyeceği kesin. Boston Fed’den Susan Collins, Atlanta Fed’den Raphael Bostic ve Cleveland Fed’den Loretta Mester’ın bugün konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü konuşma yapacak. Fed yetkilileri daha ağırlıklı olarak para politikası hakkında konuşacakları için yapacakları açıklamalar kripto para piyasalarında yeni bir çöküşe neden olabilir. Tam tersi yönde ise olası pozitif açıklamalar kripto paraların yukarı yönde hareketlenmesine neden olabilir.

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