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Yoğun bir akşamdı ve Gensler nihayet ifadesini bitirdi. Saatler süren açıklamalardan sonra elde ne var? Kocaman bir hiç, Temsilciler Meclisindeki konuşmasında 5’er dakikalık süreye sahip katılımcıların sorularını yanıtlayan Gensler hiçbir şey söyledi. Bu tıpkı Türkiye’deki bürokrasiyi eleştiren skeçlere benziyordu.

Kripto Para Yasaları

Haluk Bilginer, Sayın bakanım dizisinde “çok şey söyleyin fakat hiçbir şey söylemeyin” minvalinde tavsiyeler veriyordu. Ve siyasetçinin en büyük maharetinin bu olduğundan bahsediyordu. Gensler kesinlikle iyi bir siyasetçi ve gözünün bürokrasideki daha geniş koltuklarda olmadığı açık. O, Hazine Bakanı olmak istiyor. İnandığı veya inanmadığı doğruları savunma noktasında oldukça başarılı. Blockchain ve Bitcoin’e aşina ve fakat kendini 2018’den bu yana pek güncelleme fırsatı bulamamış. Biden hükümeti onu kripto paralarla mücadele etsin diye göreve getirdi ve Gensler kesinlikle kripto para endüstrisiyle mücadele ediyor.

Peki ya Demokratlara devasa bağışlar yapan denizaşırı kripto para borsası FTX? Gözünün önünde milyarlarca dolarlık vurgun yapan SBF? Onun tek avantajı siyasi açıdan güçlü ebeveynlere sahip olmak mı? Coinbase ile uğraştığının %10’u kadar FTX’in usulsüzlüklerine kafa yorsaydı Kasım ayında yaşadıklarımız olur muydu?

Gensler saatlerce yasalar net ve kripto paralar istisna değil dedi. Fakat yaptığı uzun açıklamalar Evet/Hayır cevapları veremiyor oluşu onun da bu yasaların nasıl net olduğunu anlamadığını gösteriyor. Yasalar net fakat “SEC başkanı XRP, ETH menkul kıymet mi?” sorusu kendisine yöneltildiğinde mide krampları geçiriyor elleri titriyor. Söyledikleri gelecekte aleyhine delil olarak mı kullanılacak? Yoksa yasalar o kadar da net değil mi?

Gary Gensler Açıklamaları

Gary Gensler bugün 17:00’da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi. Kripto varlıklarının yanı sıra kripto ile ilgili finansal hizmetleri yürüten aracılar hakkında da konuştu. Bugünkü konuşmasında, kripto ile ilgili endişelerini dile getirdi ve yatırımcıların geleneksel menkul kıymetler yasaları tarafından sunulan temel korumalara ihtiyaç duyduğunu savundu. Gensler, çoğu kriptonun tek bir sınıflandırma altına girdiği görüşünü yineledi.

“Kripto tokenlerin büyük çoğunluğu menkul kıymettir. Bu, birçok kripto aracısının menkul kıymetlerde işlem yaptığı ve SEC’e kaydolması gerektiği anlamına geliyor.”

Kuşkusuz, bazı kripto platformları son iki yılda SEC’in kurallarını çiğneyen çirkin uygulamalara girişti. Adil olmak gerekirse, kripto sektöründeki çoğu yatırımcı ve çalışan dolandırıcılık, manipülasyon, wash sales ve diğer suiistimallere karşı koruma istiyor. Ancak burada SEC’in hedeflemesi gereken istismarlar değil mi? Neden FTX özgürken Coinbase’in nefesi kesilmek isteniyor?

Gensler’e göre, kripto aracıları genellikle ayrı kuruluşlar tarafından sağlanan bir dizi hizmet sunmaktadır. Bunlar arasında borsa, broker-bayi, saklama ve takas ve borç verme işlevleri yer alıyor. Nitekim bu da diğer ifadeleri gibi Gensler tarafından daha önce birçok kez tekrar edilen şeyler. Bir temsilci bu duruma isyan edip geçmiş açıklamalarını tekrarladığını ve onlara yeni bir şey söylemediğini, lafı dolandırdığını söyledi.