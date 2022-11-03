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Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!

Fed sonrası kripto paralarda son durum ne? Kısa vadede yatırımcıları neler bekliyor? Uzman analistlerin görüşleri ve daha fazlası.
21:34
3 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.200 dolardan alıcı buluyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1 trilyon dolar sınırında. Dün açıklanan faiz kararının ardından Bitcoin fiyatı düşüş yaşadı. Powell gevşemeye dair umut verici açıklamalarda bulunmadı ve sıkı para politikasının devam edeceğini tekrar söyledi. Peki kripto paralar kısa vadede nereye gidecek?

Kripto Paralar Yorum

Fed başkanı dün piyasadaki iyimserliğin neden kaynaklandığını anlayamadığını söyledi. Yatırımcılar Kasım ayı için daha iyimser bir konuşma bekliyordu ancak Powell önceki söylemlerini tekrar etti. Yumuşak iniş ihtimalinin de artık azaldığını kabul ediyor. Fed başkanına göre faizleri henüz olması gereken seviyede değil ve enflasyonla mücadele için artışlar devam edecek. Önümüzdeki ay ne kadarlık faiz artışı olacak? Bunun cevabı ise 10 Kasım tarihinde açıklanacak ABD enflasyon verisinde gizli, yükseliş devam ederse Fed 75bp artış seçeneğini yeniden masaya alabilir.

İlk 100 kripto para birimi arasında en çok kazananlar Arweave ve Fantom oldu. Yazı hazırlandığı sırada AR fiyatı son 24 saatte %50,5’lik bir kazançla 15,13 dolardan işlem görüyor. FTM fiyatı %17,67’lik bir sıçramayla 0,265 dolara ulaştı. Tersine, en çok kaybedenler FTT fiyatı 24,3 dolarda bulunuyor. FTX Token (FTT) özelindeki düşüş ihtimalinden dün bahsetmiştik. Alameda’nın elindeki nakit ve nakde çevrilebilir varlıkların miktarı çok azdı ve bu FTX için iyi bir şey değil.

Kripto Paralar Fiyat Tahmini

Bitcoin’in 4 saatlik teknik grafiği fiyatın aşağı yönlü trend çizgisinden gelen sürekli bir dirençle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, bu dirençten yükseliş yönünde bir kırılma, fiyatın 21.000 dolara kadar tırmanmasını sağlayabilir. Popüler analist Capo, Bitcoin fiyatının 21.000 dolara ulaşabileceğini bugün tekrar etti ve Poppe fiyatın 19.000 dolar seviyelerine doğru bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyor.

Fed’in faiz artırımı nedeniyle yaşanan ani satışlara rağmen Ethereum fiyatı 4 saatlik zaman diliminde yükseliş potansiyelini koruyor. Üst trend çizgisinden bir yükseliş kırılması, geri çekilme aşamasının sonuna işaret edecektir. Böylece, düzeltme sonrası ralli bir yükseliş rallisi fiyatı 1.800 dolara kadar taşıyabilir.

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