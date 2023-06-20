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Bitcoin yeniden 28.000 doları aştı üstelik SEC’in en büyük iki kripto para borsasının peş peşe dava açtığı ay bunu başardı. Heyecan verici çünkü trilyon dolarlık devlerin kripto para adımları da bu ay hızlandı. Daha da önemlisi GBTC tarafındaki iyileşmedir, DCG kurucusu Silbert birkaç gündür uykuya daha rahat geçiyor olabilir.

GBTC Negatif Primi Düşüyor

GBTC bir Bitcoin tröst’ü ve ETF gibi itfa yeteneğine sahip değil. Şirketle ilgili dedikodular, kripto paralarla ilgili olumsuzluklar onun olması gereken değerin altına inmesini birçok kez sağladı. Ancak 4 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez GBTC için negatif prim -36,61% seviyesine geriledi. Bu metrik, bir menkul kıymetin gerçek değerinden ne kadar uzakta işlem gördüğünü izlemek için önemlidir. Bu, özellikle kapalı uçlu fonlar için önemli bir ölçüttür çünkü CEF’ler ilk arzından sonra herhangi bir ek hisse ihraç etmez. Bu durum, fiyatın fonların gerçek net varlık değerinden uzaklaşmasına neden olabilir.

Peki GBTC negatif primi neden azalıyor? Yani fiyat neden olması gereken noktaya yükseliyor? Bunun sebebi artan GBTC talebidir. Daha önce de duyurduğumuz gibi GBTC talebi bu süçrete artmaya devam edebilir ve Grayscale-SEC davasında hızlı adımlar (davanın geri çekilmesi, SEC’in uzlaşması vs) görebiliriz. BlackRock başvurusunu son dakika önce duyurmuştuk. Bu şirket ABD ve küresel ölçekte dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi. Bu yüzden uzmanlar onun Bitcoin ETF işine girme niyetinin başarıya ulaşacağını düşünüyor.

SEC artış dişine göre birini buldu, BlackRock hem siyasi hem de ekonomik anlamda SEC’in pek mücadele edebileceği bir şirket değil. Özellikle Vadeli ETF onayı vermişken piyasa volatilitesi nedeniyle Spot ETF’e yine onay vermiyoruz demesi de pek mümkün değil. Olası davada BlackRock’ın gücü Gensler ve ekibini ezebilir.

Kripto Paralar Yükselebilir

Bitcoin şimdilik 28.100 dolara yakın alıcı buluyor ancak 31.000 dolar üstünde yeni bir destek oluşturmadan net bir geri dönüşten söz etmek güç. Eğer 2020 yılındaki PayPal haberindeki gibi olursa bundan sonraki haftalık kapanışların (geçen hafta olduğu ve muhtemelen bu hafta olacağı gibi) yeşil mumla olması gerekir. Yani fiyatın istikrarlı yükselişi sürmeli.

Eğer daha yüksek dipler yaparak BTC bu harekete devam ederse Genesis FUD’ı da piyasa için tehdit olmaktan çıkabilir. Yükselen piyasalar ve GBTC’nin düşen negatif primi en fazla DCG kurucusu Silbert’in hoşuna gidiyor.