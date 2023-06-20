Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Kripto Paralar İçin Müjde! 4 Mayıs Tarihinden Bu Yana İlk Defa Oluyor! 2020 Tekrarı Mı?

Kripto Paralar İçin Müjde! 4 Mayıs Tarihinden Bu Yana İlk Defa Oluyor! 2020 Tekrarı Mı?

Özet

  • GBTC talebi BlackRock başvurusunun ardından hızla artıyor.
  • Tröst'ün negatif primi 4 Mayıs seviyelerine geldi.
  • SEC'in olası Spot Bitcoin ETF onayı tüm piyasayı yükselişe geçirebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:25
20 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yeniden 28.000 doları aştı üstelik SEC’in en büyük iki kripto para borsasının peş peşe dava açtığı ay bunu başardı. Heyecan verici çünkü trilyon dolarlık devlerin kripto para adımları da bu ay hızlandı. Daha da önemlisi GBTC tarafındaki iyileşmedir, DCG kurucusu Silbert birkaç gündür uykuya daha rahat geçiyor olabilir.

GBTC Negatif Primi Düşüyor

GBTC bir Bitcoin tröst’ü ve ETF gibi itfa yeteneğine sahip değil. Şirketle ilgili dedikodular, kripto paralarla ilgili olumsuzluklar onun olması gereken değerin altına inmesini birçok kez sağladı. Ancak 4 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez GBTC için negatif prim -36,61% seviyesine geriledi. Bu metrik, bir menkul kıymetin gerçek değerinden ne kadar uzakta işlem gördüğünü izlemek için önemlidir. Bu, özellikle kapalı uçlu fonlar için önemli bir ölçüttür çünkü CEF’ler ilk arzından sonra herhangi bir ek hisse ihraç etmez. Bu durum, fiyatın fonların gerçek net varlık değerinden uzaklaşmasına neden olabilir.

Peki GBTC negatif primi neden azalıyor? Yani fiyat neden olması gereken noktaya yükseliyor? Bunun sebebi artan GBTC talebidir. Daha önce de duyurduğumuz gibi GBTC talebi bu süçrete artmaya devam edebilir ve Grayscale-SEC davasında hızlı adımlar (davanın geri çekilmesi, SEC’in uzlaşması vs) görebiliriz. BlackRock başvurusunu son dakika önce duyurmuştuk. Bu şirket ABD ve küresel ölçekte dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi. Bu yüzden uzmanlar onun Bitcoin ETF işine girme niyetinin başarıya ulaşacağını düşünüyor.

SEC artış dişine göre birini buldu, BlackRock hem siyasi hem de ekonomik anlamda SEC’in pek mücadele edebileceği bir şirket değil. Özellikle Vadeli ETF onayı vermişken piyasa volatilitesi nedeniyle Spot ETF’e yine onay vermiyoruz demesi de pek mümkün değil. Olası davada BlackRock’ın gücü Gensler ve ekibini ezebilir.

Kripto Paralar Yükselebilir

Bitcoin şimdilik 28.100 dolara yakın alıcı buluyor ancak 31.000 dolar üstünde yeni bir destek oluşturmadan net bir geri dönüşten söz etmek güç. Eğer 2020 yılındaki PayPal haberindeki gibi olursa bundan sonraki haftalık kapanışların (geçen hafta olduğu ve muhtemelen bu hafta olacağı gibi) yeşil mumla olması gerekir. Yani fiyatın istikrarlı yükselişi sürmeli.

Eğer daha yüksek dipler yaparak BTC bu harekete devam ederse Genesis FUD’ı da piyasa için tehdit olmaktan çıkabilir. Yükselen piyasalar ve GBTC’nin düşen negatif primi en fazla DCG kurucusu Silbert’in hoşuna gidiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Silk Road BTC’lerinde Korkulacak Bir Şey Olmayabilir! Peki Neden?
Son Dakika: Silk Road BTC’lerinde Korkulacak Bir Şey Olmayabilir! Peki Neden?
Son Dakika: BTC 28.000 Dolar, Neler Oluyor? Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Son Dakika: BTC 28.000 Dolar, Neler Oluyor? Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Andrew Tate’in Ne Kadar Bitcoin’i Ele Geçirildi?
Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Andrew Tate’in Ne Kadar Bitcoin’i Ele Geçirildi?
2023 Temmuz Asgari Ücretiyle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır?
2023 Temmuz Asgari Ücretiyle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır?
Ünlü Analist, BTC Fiyatı İçin Günü Gününe Tahmin Verdi: İşte BTC’yi Bekleyen Net Fiyat!
Ünlü Analist, BTC Fiyatı İçin Günü Gününe Tahmin Verdi: İşte BTC’yi Bekleyen Net Fiyat!
Popüler Kripto Para Borsası Müjdeyi Verdi! Bu Ülkeye Yeni Hamle!
Popüler Kripto Para Borsası Müjdeyi Verdi! Bu Ülkeye Yeni Hamle!
Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!
Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Çarpıcı İddia: Bitcoin Kurucusunu Açıkladı!
Dünyaca Ünlü CEO’dan Çarpıcı İddia: Bitcoin Kurucusunu Açıkladı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023