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Kripto Paralar İçin En Sakin Hafta Geliyor! Gün ve Saat Detayları!

Özet

  • Son zamanların en sakin haftasını yaşayacağız.
  • Makro cephede neredeyse kayda değer hiç bir gelişme olmayacak.
  • Normal şartlarda bu dönemde hacimlerin düşmesi ve fiyatın daha yatay hareket etmesi beklenir.
08:21
4 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında volatilite dip seviyelerde ancak tarihsel veriler bunun yakında değişeceğini söylüyor. Bunun için bazı gelecek veriler tetikleyici olabilir. Her hafta olduğu gibi bugün de Bitcoin ve altcoinleri hareketlendirebilecek önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Gün, saat detayları ve beklentilerle birlikte gelin haftanın kripto paralar için önemli gelişmelerini inceleyelim.

Haftanın Önemli Kripto Gelişmeleri

Bu gelişmelerin önemli bir kısmı makro cepheyle ilgili ancak altcoinler özelinde de bazı büyük adımlar göreceğiz. Sonlandırdığımız haftada çok önemli gelişmelere şahit olduk ancak BTC fiyatı bunları beklenen ölçüde fiyatlamadı. Mayıs ayında büyük satışlar yaşamasına neden olan borç tavanı anlaşmazlığının çözülmesi bile onun yükselmesine yardımcı olmadı. Peki bu hafta neler olacak?

5 Haziran Pazartesi

  • 16:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 55,1 Önceki: 53,4)
  • 17:00 ISM PMI (Beklenti: 51,8 Önceki: 51,9)
  • Coinbase Derivatives Exchange Kurumsallara Türev ürünleri sunacak.
  • Hooked Protocol (HOOK) Staking programı başlıyor.

6 Haziran Salı

  • OP Mainnet Bedrock yükseltmesi.
  • DYDX Kilit Açılışı (13,6 Milyon $)

8 Haziran Perşembe

  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 232K)

Kripto Paralar Ne Olacak?

Sonuna geldiğimiz hafta fazlasıyla yoğundu ancak önümüzdeki hafta da tam bir hayalet kasaba havasında. Eğer tatile çıkmayı planlıyorsanız kripto paraları etkileyecek gelişmelerin minimumda olduğu 5-11 Haziran haftasını değerlendirebilirsiniz. Haber akışının zayıf olduğu dönemlerde Bitcoin fiyatını etkileyen dış faktörler olmadığı için ani hareketler görebiliriz. Özellikle volatilite dipteyken fiyat dar aralıktan çıkmak için sürpriz bir hamle yapabilir.

Fakat son 1 aydır görünen o ki yatırımcıların önemli kısmı piyasalarda tatil ilan etti. Son derece dar bir aralıkta sıkışıp kalan Bitcoin fiyatı beklenen hareketi bir türlü yapamıyor.

Bu hafta PMI ve işsizlik hakları verilerini izleyeceğiz. İstihdamın zayıflaması kripto için pozitif olacak ve Perşembe günü ufak bir hareketlilik yaşanabilir.

Günlük grafikte Bitcoin fiyatı daha düşük tepeler yapıyor. Bu sıkıcı volatilite döneminde pek fark edilmese de önümüzdeki günler bir sıçrama gelmezse bu sığ volatilite daha büyük kayıpları tetikleyebilir.

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