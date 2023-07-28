Kripto Paralar İçin Bir Kötü Haber Daha! Yüz Milyonlarca Dolar!

Özet

  • Kripto paralar şu ortamda kurumsal yatırımcılar için ekstra riskli görünüyor.
  • Sequoia Capital kripto fonunu 385 milyon dolar küçülttü.
  • Devam eden sıkılaşma ve resesyon endişeleri kriptoyu baskılamaya devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
10:52
28 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ayı piyasaları ve şimdi de ABD’de resesyon endişeleri derken kripto yatırımcısının yüzü gülmüyor. 2022 son çeyrekteki dipten kurtulsak da kripto paralar halen istenen yükseliş trendine girebilmiş değil. Yatırımcılarda 20.000 dolara geri dönüş korkusu artmaya devam ediyor. Öte yandan Bitcoin fiyatındaki belirsizliğin ortasında kurumsallar da risklerini azaltıyor.

Kurumsallar Kripto Para

Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi şirketi piyasalardaki belirsizliğin ortasında fonlarında küçülmeye gitme kararı aldı. Sequoia Capital, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi şirketinin özel piyasalardaki keskin dönüşe yanıt olarak geri adım atması nedeniyle, geçen yıl toplanan kripto fonu dahil iki fonu küçülttü.

Firma kripto fonunun büyüklüğünü 585 milyon dolardan 200 milyon dolara indirirken, daha küçük girişim fonlarını ya da solo yatırımcıları destekleyen ekosistem fonunu da yarıya indirerek 900 milyon dolardan 450 milyon dolara düşürdü. Bu yılın Mart ayında firmanın sınırlı ortaklarına bildirilen fon büyüklüğündeki azalma, özel teknoloji şirketleri için geniş bir gerileme ve bazı sınırlı ortaklar için likidite sıkışıklığının ortasında geliyor.

Sequoia Capital

Sequoia bu yıl art arda büyük değişiklikler geçirdi. Haziran ayında, ABD ve Çin arasında artan gerilim nedeniyle oldukça başarılı olan Çin birimini ayıracağını duyurdu ve bu ayın başlarında da ortağı Michael Moritz’in Sequoia’da geçirdiği 38 yılın ardından istifa edeceğini açıkladı.

Sequoia’nın yönetici ortağı Roelof Botha, Moritz’in “Sequoia’nın dünyanın önde gelen teknoloji yatırım gruplarından biri olarak kurulmasına yardımcı olduğunu” söyledi. Firma, fonların kapsam ve ölçek olarak balon gibi büyüdüğü on yılı aşkın bir sürenin ardından özel piyasaların sıfırlandığı bir dönemde, risk sermayedarları için tehlikeli bir anda kendini yeniden konumlandırıyor.

Sequoia’nın ekosistem ve kripto yatırım fonları, 2022 yılının başlarında, girişim piyasasının yükselişe geçtiği dönemde duyuruldu. O zamandan bu yana, yükselen faiz oranları ve düşen ekonomik güven, start-up değerlemelerine darbe vurdu, halka açık listelemeleri azalttı ve girişim yatırımlarını durdurdu.

Kurumsal kripto fonlarından da çıkışlar yeniden başladı. Fed’in daha ne kadar sıkılaşacağı belirsizken şimdi yatırımcılar 2023 sonuna kadar büyük bir çöküş yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

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