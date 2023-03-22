Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Para Sektöründe Yeni Dönem! ABD Saf Dışı Kalacak!

ABD'li düzenleyicilerin bankacılık sektörü üzerindeki denetimlerini sıklaştırmasıyla kripto para şirketlerinin ABD dışındaki ülkelerde bankacılık ortakları aramaya yöneldikleri görülüyor.
10:29
22 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bu ayın başında en büyük kripto dostu bankalardan ikisi olan ABD merkezli Silvergate Bank ve Signature Bank‘ın iflas ettiği görüldü. Kripto paralar patlak veren bankacılık krizinin ortasında yükseliyor olsa da kripto para şirketlerinin likidite kaynağı için bankacılık ortaklarına ihtiyaçları var. ABD’li düzenleyicilerin bankacılık sektörü üzerindeki denetimlerini sıklaştırmasıyla kripto para şirketlerinin ABD dışındaki ülkelerde bankacılık ortakları aramaya yönelmiş durumda. CNBC’nin haberine göre kripto para şirketlerinin çoğu yoğun bankacılık hizmeti alma talebiyle kripto dostu İsviçre bankalarıyla temas halindeler.

Kripto Para Şirketleri İsviçre Bankaları İle Çalışmak İçin Sıraya Girdi

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren en büyük iki banka olan Silvergate Bank ve Signature Bank’ın devre dışı kalmasının ardından kripto para şirketleri İsviçre bankaları ile çalışmak için sıraya girdi. Bu yönelimin temel nedeni son birkaç yıldır İsviçre’nin net düzenlemelerle kendisini bir kripto merkezi olarak konumlandırmış olması.

CNBC’ye konuşan ve adı açıklanmayan özel bir İsviçre bankasının danışmanı “Taleplerle dolup taşıyoruz” derken Silvergate Bank ve Signature Bank’ın iflasının ardından özel bankalara bir talep seli olduğunu ekleyerek “Bu tam bir çılgınlık” yorumunu yaptı. İlginçtir ki Credit Suisse gibi ülke bankalarında yaşanan son çalkantılara rağmen kripto para şirketlerinin İsviçre bankalarına akın ettikleri görülüyor. Bankacılık sistemindeki çalkantı İsviçre’nin mali durumunu zora sokuyor olsa da, kripto para şirketlerinin ülkede potansiyel bankacılık ortakları aramaktan vazgeçmiş değiller.

Kripto para şirketlerine hizmet vermeye odaklanan en büyük İsviçre bankalarından biri olan Sygnum Bank, oldukça güçlü bir taleple karşı karşıya. Banka, Singapur’da faaliyet göstermek için sermaye piyasası lisansı ile birlikte İsviçre bankacılık lisansı aldı. Sygnum Bank’ın pazarlama müdürü Dominic Castley, yaptığı son değerlendirmede şunları söyledi:

Geçtiğimiz haftalarda mevcut bankacılık sektörü olayları ortaya çıktıkça, çeşitli uluslararası bölgelerden gelen taleplerde önemli bir artış gördük. İlgi esas olarak Sygnum Bank gibi güvenilir İsviçreli bir ortakla kripto para yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcılardan, varlık yöneticilerinden ve Blockchain projelerinden geldi.

Kripto para şirketlerinin İsviçre’de bankacılık ortağı arıyor olmalarının en önemli nedenlerinden biri ülkedeki net düzenlemeler. İsviçre istikrarlı bir çalışma ortamı sunduğundan büyük kripto oyuncuları ülkede faaliyet göstermek istiyor. İsviçre merkezli Blockchain şirketi AgAu.io’nun CEO’su Thierry Arys Ruiz, İsviçre’nin diğer ülkelere göre de daha istikrarlı olduğunu ve kuralların net olmasından dolayı daha fazla netlik sunduğunu söyledi.

“ABD Saf Dışı Kalacak”

Şimdiye kadar İsviçre’nin Zug bölgesinde “Kripto Vadisi” olarak adlandırılan birkaç merkez kurduğu görüldü. Giderek daha fazla büyük kripto oyuncusunun İsviçre’ye taşınmasıyla bu merkezlerin öneminin artması, ABD’nin kripto para sektöründeki hakimiyetini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle bazı ABD’li kanun yapıcıların ve düzenleyicilerin ülkedeki üç büyük bankanın iflas etmesinin sorumlusu olarak kriptoyu işaret edecek kadar ileri gitmeleri de gelecekte kripto para sektörü için daha fazla sorun çıkarılacağının sinyalini veriyor.

Ark Invests’in kurucusu Cathie Wood, ABD’li kanun yapıcıların ve düzenleyicilerin kripto karşıtı duruşunun kripto konusunda ABD’yi saf dışı bırakacağını iddia ederek “Bizim görüşümüze göre kripto, geleneksel finans sistemindeki merkezi başarısızlık noktalarına, şeffaflığa ve düzenleyici hatalara çözüm olarak öne çıkıyor. Politika hatalarının günah keçisi haline getirilen kripto, ABD’yi tarihteki en önemli yeniliklerden birinden mahrum bırakarak denizaşırı ülkelere taşınacak.” dedi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
FED Faiz Kararını Verdi! Gelecekte Neler Olacak? Twitter Space Yayınımızı Dinleyebilirsiniz
FED Faiz Kararını Verdi! Gelecekte Neler Olacak? Twitter Space Yayınımızı Dinleyebilirsiniz
Son Dakika: Kripto Piyasalarının Popüler İsmine SEC Şoku! Davanın Sebebi Ne?
Son Dakika: Kripto Piyasalarının Popüler İsmine SEC Şoku! Davanın Sebebi Ne?
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!
Son Dakika: Tüm Dünya Nefesini Tutmuş Bunu Bekliyordu! Powell Konuşmasına Başladı!
Son Dakika: Tüm Dünya Nefesini Tutmuş Bunu Bekliyordu! Powell Konuşmasına Başladı!
Son Dakika! Telegram Büyük Kripto Para Müjdesini Verdi! Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?
Son Dakika! Telegram Büyük Kripto Para Müjdesini Verdi! Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?
Ağustos Ayından Beri İlk Defa! BTC, XRP ve Altcoinleri Neler Bekliyor?
Ağustos Ayından Beri İlk Defa! BTC, XRP ve Altcoinleri Neler Bekliyor?
Bitcoin’de Kontrol Onlara Geçti, Endişe Tavan Yaptı! Kâr Satışları Gelebilir!
Bitcoin’de Kontrol Onlara Geçti, Endişe Tavan Yaptı! Kâr Satışları Gelebilir!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Ralli Başladı İşte Hedefler! XRP, ADA ve ALGO Coin Yorum! Neden Yükseldiler?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023