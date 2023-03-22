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Bu ayın başında en büyük kripto dostu bankalardan ikisi olan ABD merkezli Silvergate Bank ve Signature Bank‘ın iflas ettiği görüldü. Kripto paralar patlak veren bankacılık krizinin ortasında yükseliyor olsa da kripto para şirketlerinin likidite kaynağı için bankacılık ortaklarına ihtiyaçları var. ABD’li düzenleyicilerin bankacılık sektörü üzerindeki denetimlerini sıklaştırmasıyla kripto para şirketlerinin ABD dışındaki ülkelerde bankacılık ortakları aramaya yönelmiş durumda. CNBC’nin haberine göre kripto para şirketlerinin çoğu yoğun bankacılık hizmeti alma talebiyle kripto dostu İsviçre bankalarıyla temas halindeler.

Kripto Para Şirketleri İsviçre Bankaları İle Çalışmak İçin Sıraya Girdi

Kripto para sektöründe faaliyet gösteren en büyük iki banka olan Silvergate Bank ve Signature Bank’ın devre dışı kalmasının ardından kripto para şirketleri İsviçre bankaları ile çalışmak için sıraya girdi. Bu yönelimin temel nedeni son birkaç yıldır İsviçre’nin net düzenlemelerle kendisini bir kripto merkezi olarak konumlandırmış olması.

CNBC’ye konuşan ve adı açıklanmayan özel bir İsviçre bankasının danışmanı “Taleplerle dolup taşıyoruz” derken Silvergate Bank ve Signature Bank’ın iflasının ardından özel bankalara bir talep seli olduğunu ekleyerek “Bu tam bir çılgınlık” yorumunu yaptı. İlginçtir ki Credit Suisse gibi ülke bankalarında yaşanan son çalkantılara rağmen kripto para şirketlerinin İsviçre bankalarına akın ettikleri görülüyor. Bankacılık sistemindeki çalkantı İsviçre’nin mali durumunu zora sokuyor olsa da, kripto para şirketlerinin ülkede potansiyel bankacılık ortakları aramaktan vazgeçmiş değiller.

Kripto para şirketlerine hizmet vermeye odaklanan en büyük İsviçre bankalarından biri olan Sygnum Bank, oldukça güçlü bir taleple karşı karşıya. Banka, Singapur’da faaliyet göstermek için sermaye piyasası lisansı ile birlikte İsviçre bankacılık lisansı aldı. Sygnum Bank’ın pazarlama müdürü Dominic Castley, yaptığı son değerlendirmede şunları söyledi:

Geçtiğimiz haftalarda mevcut bankacılık sektörü olayları ortaya çıktıkça, çeşitli uluslararası bölgelerden gelen taleplerde önemli bir artış gördük. İlgi esas olarak Sygnum Bank gibi güvenilir İsviçreli bir ortakla kripto para yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen yatırımcılardan, varlık yöneticilerinden ve Blockchain projelerinden geldi.

Kripto para şirketlerinin İsviçre’de bankacılık ortağı arıyor olmalarının en önemli nedenlerinden biri ülkedeki net düzenlemeler. İsviçre istikrarlı bir çalışma ortamı sunduğundan büyük kripto oyuncuları ülkede faaliyet göstermek istiyor. İsviçre merkezli Blockchain şirketi AgAu.io’nun CEO’su Thierry Arys Ruiz, İsviçre’nin diğer ülkelere göre de daha istikrarlı olduğunu ve kuralların net olmasından dolayı daha fazla netlik sunduğunu söyledi.

“ABD Saf Dışı Kalacak”

Şimdiye kadar İsviçre’nin Zug bölgesinde “Kripto Vadisi” olarak adlandırılan birkaç merkez kurduğu görüldü. Giderek daha fazla büyük kripto oyuncusunun İsviçre’ye taşınmasıyla bu merkezlerin öneminin artması, ABD’nin kripto para sektöründeki hakimiyetini kaybetmesi bekleniyor. Özellikle bazı ABD’li kanun yapıcıların ve düzenleyicilerin ülkedeki üç büyük bankanın iflas etmesinin sorumlusu olarak kriptoyu işaret edecek kadar ileri gitmeleri de gelecekte kripto para sektörü için daha fazla sorun çıkarılacağının sinyalini veriyor.

Ark Invests’in kurucusu Cathie Wood, ABD’li kanun yapıcıların ve düzenleyicilerin kripto karşıtı duruşunun kripto konusunda ABD’yi saf dışı bırakacağını iddia ederek “Bizim görüşümüze göre kripto, geleneksel finans sistemindeki merkezi başarısızlık noktalarına, şeffaflığa ve düzenleyici hatalara çözüm olarak öne çıkıyor. Politika hatalarının günah keçisi haline getirilen kripto, ABD’yi tarihteki en önemli yeniliklerden birinden mahrum bırakarak denizaşırı ülkelere taşınacak.” dedi.