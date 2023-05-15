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  •   Kripto Para Sektöründe Hareketli Anlar: Balinalar Bu Coinlere Yüklendi!

Kripto Para Sektöründe Hareketli Anlar: Balinalar Bu Coinlere Yüklendi!

Özet

  • BTC, haftaya yeşil bir başlangıç yaptı.
  • Bu durum balinaları da hareketlendirdi.
  • Balinaların son 24 saat içerisinde LDO, FTM, BCH ve KLAY aldığı görüldü.
13:05
15 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü, Bitcoin‘in (BTC) yeniden yeşil bir başlangıç yapması ile umutları tazeledi. BTC, 27.000 dolar üzeri açılış yapsa da henüz hiçbir şey kesin değil ve gün içerisinde her şey geçen haftaki haline dönebilir. Buna rağmen balinaların özellikle birkaç kripto paraya yönelik ayrıştırılmış bir ilgisi olduğu gözlerden kaçmıyor.

Balinalar, Altcoinleri İzliyor

Kripto para sektörü son 24 saat içerisinde %2 yükseliş elde etti ve toplam piyasa değeri neredeyse 1,2 trilyon dolar seviyesine geldi. Bu esnada top 1000 içerisinde en çok yükseliş elde edenlerin ZBIT, BWO, MEME, ORDI ve USH olduğu görülüyor. Bunların çoğu, toplam piyasa değeri oldukça düşük kripto paralar olsa da balinaların yüklü alım yaptığı bazı coinler de en çok kazananlar listesine girdi.

Sadece kripto para balinalarının yaptığı yüklü alımları takip eden FishTheWhales hesabının paylaşımlarına göre, balinalar BCH‘e yönelik ciddi bir alım yapıyor. Son 24 saat içerisinde BCH ile ilgili 3 ayrı alarmın paylaşıldığı görülüyor. Bunların en güncelinde ise balinaların 120 dolar seviyesinden 7 milyon doların üzerinde alım yaptıkları görülmekte. Bunun öncesinde ise 6,36 milyon dolarlık, daha önce ise 5,24 milyon dolarlık alım yapıldığı gözlerden kaçmıyor. BCH, nispeten yüksek toplam piyasa değerine sahip olması ile bu alımlardan çok fazla etkilenmemiş olabilir.

Balinaların iştahını kabartan bir diğer kripto para birimi ise KLAY gibi gözüküyor. Balinaların özellikle 0,17 dolar bölgesinden KLAY aldığı görülürken, alım miktarının toplamda 30 milyon doların üzerinde olduğu görülüyor. Bu toplam miktara 3 farklı balina ile ulaşıldığı bilinmeli.

KLAY, BCH, FTM ve LDO!

BCH ve KLAY’i ise FTM ile LDO takip ediyor. FTM, 0,38 dolar bölgesinden balinaların iştahını kabartırken, burada 2 farklı alımla 40 milyon doların üzerinde hacim yaratıldığı gözlerden kaçmıyor. LDO ise 1 gün içerisinde 50 milyon doların üzerinde hacim ile balinaların en çok ilgi gösterdiği kripto paralardan birisi. Bu listeye ise 10 milyon dolarlık tek seferlik alım ile APE de dahil oldu ve APE uzun süreden sonra ciddi bir alım gördü.

Balinaların bu alımlarının sürmesi ise genel olarak piyasayı hareketlendirebilir.

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