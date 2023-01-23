Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale da Bitcoin'deki (BTC) yükselişin yapay bir yükseliş olduğunu iddia ederek yatırımcıları uyardı.

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Yeni yılın ilk gününden bu yana yüzde 30’un üzerinde yükselen en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için meraklı bekleyiş sürüyor. Kimilerine göre Bitcoin için sıradaki hedef 30 bin dolar ve üzeri iken kimileri 23 bin doların üzerinin görüldüğü bu son yükselişin basitçe yapay bir yükseliş olduğunu savunuyor. Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale da BTC’deki yükselişin yapay bir yükseliş olduğu görüşünde.

“Bu Yapay Ralli Uzun Soluklu Olmayacak”

Bitcoin‘in 20 bin doları geçmesi ve kısa süreliğine 23 bin doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasası bir kez daha hareketlendi. BTC fiyatında böylesi bir yükselişin temel katalizörü merak konusu olsa da birçok uzman yükselişin fake ya da başka bir deyişle sahte olduğu görüşünde.

Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale, “Birçok kişinin bildiği gibi, 15 bin dolar seviyelerinde kısa vadede yükselişe geçtik. Bunun nedeni duyarlılıkta kasvetin zirve yapması, stabilcoin’lerdeki hareketlilik ve kısa vadede oluşan boğa formasyonlarıydı. Tahmin ettiğimiz gibi, BTC ve altcoin’ler yükselişe geçti ve çoğu yüzde 50-100’ün üzerinde yükseldi. Açık konuşmak gerekirse bu sahte ralli uzun soluklu olmayacak. Tıpkı 69 bin dolardayken ayı piyasasının başlayacağını ve kısa vadeli sıçramaların birçoğunun sahte olduğunu doğru bir şekilde tahmin ettiğimiz gibi, on-chain (zincir üstü) verileri de bu rallinin tamamen içeriden kişiler tarafından manipüle edildiğini gösteriyor. Sadece daha fazla koyunu cezbederek gütmeyi amaçlıyor, böylece balinalar piyasadan çıkış yapmak için daha fazla likiditeye sahip olabilecekler.” diyerek yatırımcıları uyardı.

“Hayal Kırıklığına Uğrayacaklar”

Mr. Whale, attığı bir başka tweet’in de ise ayı piyasalarında tipik düşüş oranının yüzde 85 ila yüzde 95 arasında olduğunu, mevcut ayı piyasasında 69 bin dolardan 15 bin 700 dolara olan düşüşün yaklaşık yüzde 78’e karşılık gelerek tipik düşüş oranı aralığının altında kaldığına dikkat çekti.

Ünlü isim, ayı piyasasının sona ermediğini, böyle düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarının altını çizerek “Önümüzde hala uzun soluklu ve derin bir düşüş var. Kısa vadeli ralliler sadece balinaların piyasadan çıkış yapmaları adına çıkış likiditesi üretmek için.” ifadelerini kullandı.