Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasasının Ünlü İsminden Korkutan Bitcoin Açıklaması: Bitmedi!

Kripto Para Piyasasının Ünlü İsminden Korkutan Bitcoin Açıklaması: Bitmedi!

Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale da Bitcoin'deki (BTC) yükselişin yapay bir yükseliş olduğunu iddia ederek yatırımcıları uyardı.
11:30
23 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni yılın ilk gününden bu yana yüzde 30’un üzerinde yükselen en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için meraklı bekleyiş sürüyor. Kimilerine göre Bitcoin için sıradaki hedef 30 bin dolar ve üzeri iken kimileri 23 bin doların üzerinin görüldüğü bu son yükselişin basitçe yapay bir yükseliş olduğunu savunuyor. Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale da BTC’deki yükselişin yapay bir yükseliş olduğu görüşünde.

“Bu Yapay Ralli Uzun Soluklu Olmayacak”

Bitcoin‘in 20 bin doları geçmesi ve kısa süreliğine 23 bin doların üzerine çıkmasıyla kripto para piyasası bir kez daha hareketlendi. BTC fiyatında böylesi bir yükselişin temel katalizörü merak konusu olsa da birçok uzman yükselişin fake ya da başka bir deyişle sahte olduğu görüşünde.

Kripto para piyasasının ünlü ismi Mr. Whale, “Birçok kişinin bildiği gibi, 15 bin dolar seviyelerinde kısa vadede yükselişe geçtik. Bunun nedeni duyarlılıkta kasvetin zirve yapması, stabilcoin’lerdeki hareketlilik ve kısa vadede oluşan boğa formasyonlarıydı. Tahmin ettiğimiz gibi, BTC ve altcoin’ler yükselişe geçti ve çoğu yüzde 50-100’ün üzerinde yükseldi. Açık konuşmak gerekirse bu sahte ralli uzun soluklu olmayacak.  Tıpkı 69 bin dolardayken ayı piyasasının başlayacağını ve kısa vadeli sıçramaların birçoğunun sahte olduğunu doğru bir şekilde tahmin ettiğimiz gibi, on-chain (zincir üstü) verileri de bu rallinin tamamen içeriden kişiler tarafından manipüle edildiğini gösteriyor. Sadece daha fazla koyunu cezbederek gütmeyi amaçlıyor, böylece balinalar piyasadan çıkış yapmak için daha fazla likiditeye sahip olabilecekler.” diyerek yatırımcıları uyardı.

“Hayal Kırıklığına Uğrayacaklar”

Mr. Whale, attığı bir başka tweet’in de ise ayı piyasalarında tipik düşüş oranının yüzde 85 ila yüzde 95 arasında olduğunu, mevcut ayı piyasasında 69 bin dolardan 15 bin 700 dolara olan düşüşün yaklaşık yüzde 78’e karşılık gelerek tipik düşüş oranı aralığının altında kaldığına dikkat çekti.

Ünlü isim, ayı piyasasının sona ermediğini, böyle düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarının altını çizerek “Önümüzde hala uzun soluklu ve derin bir düşüş var. Kısa vadeli ralliler sadece balinaların piyasadan çıkış yapmaları adına çıkış likiditesi üretmek için.” ifadelerini kullandı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Milyonluk Aboneli Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler İçin ‘Belirsiz Cehennem’ Uyarısı
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Bitcoin’de Parti Bitti mi? BTC İçin Veriler Ne Söylüyor?
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Ünlü Analist Bu Altcoin’de Meteorik Ralli Bekliyor: Asıl Hareketini Henüz Yapmadı
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Chainlink’de (LINK) Zirve Metrik! Analitik Firmasından Şok Rapor!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Milyarlık Fonun Baş Kripto Analisti: Bu Altcoin 50x Yapacak! Türklerin Favorisi, İlk 20’de!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
Shiba İçin 0,001 Dolar Beklentisi! Yatırımcılar Altcoin’de Kolları Bu Proje Sonrası İçin Sıvadı!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
1 Dolar Direncini Kırarsa Önü Açık! Bu Altcoin Yatırımcısını Mutlu Etmek İçin Gün Sayıyor!
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
2021 Yılının Yıldızı Bu Altcoin’lerdi! 2023 Yılına Desteği Kırarak Başladılar! Dönüş Şansları Var Mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023