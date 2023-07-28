Kripto para piyasası 3.19 milyar dolar değerindeki Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyonlarının vadesinin bugün dolacak olmasının Japonya Merkez Bankası’nın aldığı önemli kararı takip ediyor oluşuyla büyük hazırlık içinde. Uzmanlar piyasadaki volatilitenin artabileceği ve sert fiyat hareketleri olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.

Bitcoin ve Ethereum’da 3.19 Milyar Dolarlık Opsiyonun Vadesi Bugün Doluyor

Bitcoin ve Ethereum fiyatları, teknik göstergelerin önemli destek seviyelerinin altında aylık kapanış olasılığına işaret etmesiyle, vade sonu öncesinde satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası‘nın (BoJ) enflasyon risklerini ele almak ve teşvik politikasını sürdürmek için getiri eğrisi kontrolü (YCC) stratejisinde ayarlamalar yaparak ABD doları/Japon yeni kurunda volatiliteye neden olması kripto para piyasasında da volatilite artışını tetikledi.

Dahası Bitcoin için 2.08 milyar dolar değerinde 71 bin opsiyon sözleşmesinin vadesi bugün saat 11.00’da dolacak. Vadesi dolacak opsiyonların maksimum acı noktası 29 bin dolarda.

Toplamda 1.12 milyar dolar değerinde 601 bin sözleşmeye sahip Ethereum opsiyonlarının vadesi ise bugün saat 11.00’da dolacak ve opsiyonların maksimum acı noktası bin 850 dolarda.

Yatırımcılar, fiyatların maksimum acı seviyelerin altına düşmesi halinde potansiyel likidasyon risklerinden endişe duyuyorlar.

Bitcoin ve Ethereum’un İşlem Hacmi Düşüyor

ABD Dolar Endeksi (DXY) Japonya Merkez Bankası’nın hamlesi sonrası yüksek volatilite gösterirken ve makro gelişmelere bağlı olarak Bitcoin fiyatının yönü de etkilenebilir. En büyük kripto para BTC bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1 düşüşle 29 bin 185 dolardan işlem görürken, altcoin kralı ETH aynı zaman diliminde yüzde 1 düşüşle bin 858 dolardan el değiştiriyor. Her iki kripto paranın da işlem hacminde çarpıcı bir düşüş söz konusu. Bu durum yatırımcıların ilgisinin azaldığını gösteriyor.

İşlem hacmindeki düşüş opsiyon piyasasında vade sonuna yaklaşılırken ve Japonya, ABD ve Avrupa gibi merkez bankalarının aldığı kritik kararların kripto para piyasasındaki duyarlılığı etkilemesiyle yatırımcıların temkinli hareket etmeye başlamalarının bir sonucu olarak görülüyor.