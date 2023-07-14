Ripple davasında çıkan tarihi karar, kripto para piyasasının keskin bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kısa süre içerisinde kritik direnç seviyelerini aşmayı başardı. Öte yandan kripto para piyasasında yaşanan bu yükseliş volatilitenin de büyük bir artış göstermesine neden oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Yükselişin Bilançosu

Kripto para piyasası, Ripple davasında çıkan tarihi kararın hemen ardından güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. dün akşam saatlerinde 0,9 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaşan ve güçlü bir ralli başlatan XRP, kripto para piyasasındaki yükselişe de öncülük etti. Ayrıca XRP’deki yükselişin yanı sıra ADA, SOL ve MATIC’te de %20’leri aşan yüksek oranlı değer artışları kaydedildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 31.500 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), akşam saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.100 doların altına geriledi. Gün içerisinde 2000 doları aşan Ethereum (ETH) ise yazının yazıldığı zaman dilimi itibarıyla 1915 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

230 Milyon Doları Aşan Tasfiye

Ripple davasında çıkan tarihi karar başta olmak üzere dünden bu yana yaşanan güncel gelişmeler, kripto para piyasasındaki volatilitenin de önemli ölçüde artmasına neden oldu. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Tasfiye olan 230 milyon dolarlık toplam tasfiye içerisinde yaklaşık 55 milyon dolarlık tasfiye ile en büyük pay BTC pozisyonlarının oldu. Öte yandan BTC pozisyonlarının ardından en yüksek miktarlarda tasfiyelerin gerçekleştiği kripto para birimleri arasında ise sırasıyla ETH ve XRP yer aldı. Ayrıca son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 70.000’den fazla trader’ın short ve long pozisyonu tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.