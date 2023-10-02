  Kripto Para Piyasasında 2023’ün En Kötü Çeyreği! Ethereum (ETH) Açık Ara Lider!

Kripto para piyasası, 685.5 milyon dolarlık fonun çalınarak kaybedildiği bir çeyreği geride bıraktı. Hack’ler ve dolandırıcılık nedeniyle piyasayı sarsan fon kayıpları yılın ilk gününden bugüne 1.4 milyar dolara ulaştı. Kayda geçen bu fon kaybı rakamının neredeyse yarısı zincirler arası protokoller Mixin Network ve Multichain’i hedef alan hack saldırılarında verildi.

3’ncü Çeyrek Yılın En Kötü Çeyreği Oldu

Kripto para piyasasındaki projelerden 2023’ün 3’ncü çeyreğinde 685.5 milyon dolar değerinde fon çalındı. Kayda geçen bu fon kaybının neredeyse yarısı zincirler arası protokoller Mixin Network ve Multichain’i hedef alan hack saldırılarında verildi. Web3 hata ödül platformu Immunefi‘nin hazırladığı son rapora göre, 3’ncü çeyrekteki fon kayıpları, 2’nci çeyrekte kaybedilen 428.7 milyon dolarlık fon kaybına kıyasla yüzde 59,9 oranında arttı. Yılda yıla olan dönemde ise yüzde 153’lük bir artış yaşandı.

Çeyrek boyuncaki fon kayıpları, 2023 yılında hack ve dolandırıcılık nedeniyle 1.4 milyar dolara ulaşarak yılın en kötü çeyreğine işaret etti. Immunefi CEO’su Mitchell Amador raporda, “3’ncü çeyrek, Mixin Network ve Multichain gibi protokollerin hedef alındığı büyük ölçekli hack saldırılarının etkisiyle bu yılın en yüksek fon kaybının yaşandığı bir çeyrek oldu. Devlet destekli hacker’lar, bu çeyrekte birçok saldırının arkasında oldukları iddia edildiği için büyük bir rol üstlendi. Özellikle CeFi’ye odaklanmaları, bu sektördeki kayıplarda sert bir artışa neden oldu.” dedi.

Eylül ayında Mixin Network’ün hedef alındığı 200 milyon dolarlık hack saldırısı ve Temmuz ayında Multichain‘in hedef alındığı 126 milyon dolarlık hack saldırısında toplamda 326 milyon dolarlık fon çalındı. Bu rakam 3’ncü çeyrekteki toplam fon kaybının yüzde 47,5’ine karşılık geliyor. CoinEx (70 milyon dolar), Alphapo (60 milyon dolar), Stake (41.3 milyon dolar) ve CoinsPaid (37.3 milyon dolar) gibi platformlara yönelik yüksek profilli hack saldırılarının arkasında olduğu iddia edilen Kuzey Kore destekli hacker grubu Lazarus Group, çeyrek boyunca çalınan fonların yüzde 30’una karşılık gelen 208.6 milyon dolardan sorumlu tutuluyor.

Ethereum (ETH) 76 olayın 35’inde (fon kayıplarının yüzde 42,7’si) görülerek en çok hedef alınan ağ olurken, BNB Chain 25 olayda görülerek fon kayıplarının yüzde 30,5’ini oluşturdu. Coinbase’in Layer 2 ağı Base‘inin 9 Ağustos’ta piyasaya sürülmesinden bu yana LeetSwap, SwirlLend, Magnate Finance ve RocketSwap olmak üzere dört proje hack saldırılarının hedefi oldu.

Hacker’lar Özellikle DeFi’yi Hedef Almaya Devam Ediyor

Kayda geçen fon kayıplarının yüzde 96,7’sini oluşturan ve bir önceki yıla göre yüzde 66,1’lik bir artış yaşanan 49 protokol açığı kaynaklı hack saldırıları nedeniyle yaklaşık 662.9 milyon dolarlık fon DeFi‘de çalındı. Toplam fon kayıplarının yüzde 3,3’üne karşılık gelecek şekilde 27 dolandırıcılık ve sahtekarlık olayı nedeniyle 22.6 milyon dolarlık fon kaybedildi ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 23,9 azaldı.

Veriler, DeFi’nin hacker’lar için en cazip hedef olmaya devam ettiğini ve bu alan dönük hack saldırılarının 3’ncü çeyrekte verilen fon kaybının 499.8 milyon dolarını (yüzde 72,9) oluşturduğu gösteriyor. Dahası bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 18,5 artışa işaret ediyor.