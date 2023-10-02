  Son 1 Yılda Düşüşleri Bilen Kripto Analisti BTC ve AAVE Coin Tahminlerini Paylaştı

Neredeyse 2 yıldır kripto para piyasaları oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle altcoinler ciddi kan kaybetti. Düşüş sürecinde yeni ATL seviyeleri belirleyenler bile oldu. Bu düşüşlerin birçoğunu doğru tahmin dünyaca ünlü analist birkaç saat önce son piyasa tahminlerini paylaştı.

En İyi Kripto Analisti Yorum

Eğer son 1 yılı baz alırsak birçok büyük düşüşü önceden tahmin ettiği için Capo ilk sıralarda yer alabilir. Özellikle 2022 sonundaki aşrı satış döneminde Capo neredeyse geleceği gördü. Daha derin dipler derken hedeflediği 15.500 dolara kadar fiyatın indiğine şahit olduk. Ancak o 12.000 dolara kadar daha büyük bir satış dalgası bekliyordu.

İlk çeyrekte BTC toparlanırken o daha yüksek seviyelerden altcoin short pozisyonları açtığını duyurdu. O günlerde herkes onunla alay etmeye başladı. Bu tıpkı 2022 başında PlanB ile alay edilmesine benziyordu. Tek fark ikisi de farklı yönlere yanlış bir tahminde bulunmuştu. PlanB 100 bin dolar hedefi gelmediği için aşağılanırken Capo 12 bin dolar hedefinden dolayı alay konusu oldu.

Ancak geçen zaman Capo’yu özellikle birçok altcoinde haklı çıkardı. BTC tahmini hedefine ulaşmazken BNB, AVAX, MATIC gibi altcoinlerde aldığı açığa satış pozisyonlarından ciddi kazançlar elde etti.

Kripto Paralar Güncel Uzman Yorumu

Peki bugün ne düşünüyor. Usta kripto para analisti düşüşün devam edeceği konusundaki fikrini değiştirmiş değil. Önceki ara yükseliş dönemlerinde de short pozisyonlarını koruduğu için önemli kazançlar elde etti. Son piyasa değerlendirmesindeyse BTC için şunları söyledi;

“Sonunda geçersiz olduğunu düşündüğüm kısa vadeli tahminim tamamlandı. Sahte ralli neredeyse bitmiş görünüyor. Sırada 19.000-20.000 dolar aralığı olmalı. Ardından kısa vadeli bir sıçrama ve ardından 12 bin dolara kadar son kapitülasyon ayağını görmeliyiz.”

AAVE için paylaştığı grafikse 81 dolar zirvesinin (maksimum) ardından 25,94 dolara kadar düşüş gösteriyor.

Bugün vadeli ETF ETF’leri işlem görmeye başlayacak ve BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.300 doların üzerinde bulunuyor.