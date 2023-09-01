Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’den fazla değer kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.100 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

Salı günü Grayscale’in SEC davasını kazanması ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para piyasası hafta içerisinde yeniden düşüşe geçti. Son günlerde değer kayıplarına hız kazandıran lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %4’den fazla değer kaybederek düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 26.100 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC‘nin 26.100 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,05 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Kaydettikleri son değer kayıpları ile birlikte Ethereum (ETH) 1645 dolar seviyelerinden, BNB 214 dolar seviyelerinden, XRP 0,5 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,25 dolar seviyelerinden, Dogecoin 0,064 dolar seviyelerinden ve Solana (SOL) ise 19,8 dolar seviyelerinden seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca KuCoin Token (KCS), Stacks (STX), Fantom (FTM) ve Optimism (OP) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘deki değer kayıplarına rağmen gün içerisinde yükselişlerine devam ederek piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Toncoin (TON), THORChain (RUNE), Maker (MKR), TRON (TRX) ise kaydettikleri son değer artışları ile birlikte piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok yükselen kripto para birimleri oldu.