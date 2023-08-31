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  •   Kripto Para Piyasasın Güncel Bakış: Ağustos Ayının Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Kripto Para Piyasasın Güncel Bakış: Ağustos Ayının Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Özet

  • Kripto para piyasası, Ağustos ayında hareketli bir süreç geçirdi ve bu süreçte kripto para piyasasına etki eden birçok önemli gelişme yaşandı.
  • Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 ayda yüzde 7'nin üzerinde bir değer kaybı kaydetti.
  • Ancak piyasadaki düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam eden ve Ağustos ayında çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
19:20
31 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %7’nin üzerinde bir değer kaybı kaydetti. Kripto para piyasasındaki birçok altcoin, bu süreçte çarpıcı düşüşlere tanık oldu. Ancak kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın Ağustos ayında piyasadan pozitif ayrışan kripto varlıklar da oldu.

Bitcoin’in Ağustos Ayı Performansı

Ağustos ayının başlarından ortalarına kadar 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 17 Ağustos’ta çarpıcı bir düşüşe tanık olarak kısa bir süreliğine 26.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Bitcoin (BTC), kaydettiği bu düşüşlerin ardından bir süreliğine 25.600 dolar seviyeleri ile 26.600 dolar seviyeleri arasında nispeten daha yatay bir seyir izledi.

Öte yandan Salı günü Grayscale’in SEC davasını kazanması, kripto para piyasasının yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalamasına neden oldu. BTC, Salı günü kısa bir süreliğine 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Ancak Bitcoin’in sabah saatlerinde yeniden 27.200 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1700 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ağustos Ayının Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının geçmiş haftalarda güçlü bir düşüş ivmesi yakalaması ve BTC‘nin değer kayıplarına devam etmesi ile birlikte son 1 aylık zaman dilimi içerisinde oldukça yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri de oldu. Compound (COMP), Pepe (PEPE), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Conflux (CFX), Immutable (IMX) ve XRP çift haneli değer kayıpları kaydederek piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, CMC verilerine göre son 1 ayda yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Ancak kripto para piyasasındaki bu düşüşe rağmen yükselişlere devam ederek piyasadan pozitif ayrışan ve Ağustos ayında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para birimleri de oldu. THORChain (RUNE), Toncoin (TON) ve dYdX ise CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 ayda yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimlerinin başında yer aldı. THORChain (RUNE) son 1 ayda %60’ın üzerinde, Toncoin (TON) %40’ın üzerinde ve dYdX ise %10’un üzerinde değer artışları kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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