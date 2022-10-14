Kripto para piyasalarında bu hafta içerisinde yaşanan en önemli gelişmeler ile haftanın özeti! İşte piyasaları etkisi altına alan olaylar!

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Kripto para piyasalarında bu hafta yaşanan en önemli gelişmeler neler? Yaşanan olayların kripto para birimlerine etkisi oldu mu?

ABD TÜFE Verileri

Enflasyonun birincil ölçüsü olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında %0,1 oranında düşerek Ağustos’taki %8,3 oranından %8,2’ye düştü. Federal Rezerv’in aylardır çalışma yürüttüğü faiz artırımlarının sonunda minimal bir miktar etkisi oldu. ABD’nin açıkladığı verilerin ardından kripto para piyasalarında nasıl etkiler olacak henüz bilinmiyor.

TRON (TRX) fiyatı, Justin Sun’ın büyük bir kripto para borsası satın almak için 1 milyar dolarlık bir anlaşmanın arkasında olduğu ortaya çıktığında bu hafta yükselişe geçti. Çeşitli medya kripto haber raporlarına göre Justin Sun, Sam Bankman-Fried’den (SBF) biraz yardım alarak Huobi’nin devralınmasında lider yatırımcı olarak gösterildi. Ayrıca Sam Bankman-Fried, FTX’in eşleştirme motorunda bir dizi iyileştirme yaptığını duyurdu. Bu nedenle Huobi kısa süre içinde eşleştirme motorunda bir dizi iyileştirme duyurmasının olası bir durum olduğu söyleniyor.

Elon Musk Gelişmesi

Bununla birlikte popüler altcoin Solana’nın (SOL) DeFi platformu Mango Markets 117 milyon dolarlık bir hack olayı ile kripto para piyasasının gündemine geldi. Ayrıca kötü niyetli şahsın hack işlemi, Mango Markets merkezi olmayan özerk organizasyonuna (DAO) kendisine 70 milyon dolarlık bir hata ödülü ödemesi için bir teklifte bulunarak daha ilgi çekici bir durum haline geldi.

Öte yandan Dogecoin (DOGE) ve diğer kripto para birimleriyle sıkça gündeme gelen Tesla CEO’su Elon Musk, piyasaların bu haftaki yeni gündem konularından biriydi. Yatırımcılar ve piyasanın geneli itibariyle kripto para piyasalarına yoğun ilgisinden dolayı Elon Musk’un, Satoshi Nakamoto olma iddiaları yeniden ortaya atıldı. Ayrıca Elon Musk, Dogecoin ile satın alınabilecek “Burnt Hair” adlı parfümü piyasaya sürmesinin ardından popüler meme token’da küçük çaplı fiyat artışları görüldü.