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Kripto Para Milyarderinden Şaşırtan Açıklama: Bitcoin O Tarihte 250.000 Dolar

Kripto para milyarderi Tim Draper, devasa Bitcoin (BTC) fiyat hedefinin arkasında durmaya devam ediyor.
14:33
5 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Microsoft’un popüler mesajlaşma uygulaması Skype’ın ilk yatırımcılarından olan kripto para milyarderi Tim Draper, devasa Bitcoin (BTC) fiyat hedefinin arkasında durmaya devam ediyor.

“Bitcoin, Ocak Ayına Kadar 250 Bin Dolar”

Portekiz’de her yıl düzenlenen teknoloji konferansı olan Web Summit’e katılan önde gelen risk sermayedarı ve kripto para yatırımcısı Tim Draper, en büyük kripto para Bitcoin’in Ocak ayına kadar 250 bin dolara ulaşabileceğini öngöründe bulundu. Draper, özellikle kadınların en büyük kripto parayı bu fiyat seviyesine itebileceğine inanıyor.

Hotmail ve Skype gibi şirketlerin ilk yatırımcılarından olan risk sermayedarı, bundan önce kadın Bitcoin kullanıcılarının en büyük kripto paranın kullanıcı tabanını önemli ölçüde genişletebileceği öngörüsünde bulunmuştu. New York Life Investment Management’ın yaptığı bir araştırmaya göre ABD’deki servetin yüzde 51’i kadınların kontrolünde. Araştırma, Draper’ın kadınlar konusunda haklılığına işaret ediyor.

Draper, 2014 yılında şu anda kapatılmış olan Silk Road darknet pazarından ABD federal yargı kolluk kuvvetinin (US Marshals Service) ele geçirdiği 30 bin Bitcoin’i açık artırmada satın almıştı. O zamanlar Bitcoin’in fiyatının üç yıl içinde 10 bin doları aşacağı öngörüsünde bulunmuş ve bu öngörüsü gerçekleşerek BTC’nin 2017’nin sonlarında 20 bin doları geçmeye son derece yaklaştığı görüldü.

Bitcoin’de 250 Bin Doların Gelme İhtimali

Ünlü risk sermayederi, yıllardır Bitcoin’in 2023 yılına kadar 250 bin dolara ulaşacağı öngörüsünü dillendiriyor. Güncel fiyatlarla en büyük kripto paranın bu hedefe ulaşması için yüzde binin üzerinde yükselmesi gerekiyor. Piyasa uzmanları makro koşullar işaret ederek Bitcoin’in önümüzdeki altı ay içinde bile böylesine yüksek bir fiyata ulaşma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.

BTC geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin ulaştıktan sonra şu anda 21 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Draper, devasa fiyat öngörüsünün yanında yaptığı açıklamalarda ayı piyasalarının kendisini endişelendirmediğini de belirtti.

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