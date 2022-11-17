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Kripto Para Milyarderi Bitcoin’de 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi! Kripto Yazı Geliyor!

Morgan Creek Digital'in yönetici ortağı ve kripto para milyarderi Mark Yusko, piyasadaki son çöküşe rağmen Bitcoin'de (BTC) devasa yükseliş bekleyenler arasında yer alıyor.
16:15
17 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para hedge fonu Morgan Creek Digital’in yönetici ortağı ve kripto para milyarderi Mark Yusko, piyasadaki son çöküşe rağmen Bitcoin‘de (BTC) devasa yükseliş bekleyenler arasında yer alıyor.

Yüksek Volatiliteli Günler Geliyor

YouTuber Benjamin Cowen’a röportaj veren Mark Yusko, en büyük kripto para Bitcoin’in altı haneli bir fiyata parabolik bir hareket yapmadan önce aylarca yüksek volatilite göstereceğini belirterek şunları söyledi:

Burada olacak olan şey, burada inişli çıkışlı bir seyir izleyecek olmamız. İyileşmeye başlayacağız, tahminimce gelecek yılın ilk çeyreği kripto yazının başlangıcı olacak. Yarılanma ise sanırım 2024’ün Ocak ya da Şubat ayında olacak. Ve genellikle bir sonraki parabolik hareketten dokuz ay kadar önce spekülatörler geri dönerler. Onlar döndüğünde yaralar sarılacak ve ardından kumarbazlar geri dönecek… Bu yüzden belki de bu seferki parabolik hareket o kadar sert olmayabilir. Herkesin ‘hemen 250 bin dolara çıkacak’ dediğini biliyorum. Ben de diyorum ki, benim baktığım model (Metcalfe modeli) 2024 yılında 100 bin dolar seviyesinin kesinlikle ihtimal olduğunu söylüyor.

“Bitcoin Güçlü Duruyor”

Hedge fonu emektarına göre BTC, dev kripto para borsası FTX’in iflasının ardından kayda değer bir direnç göstererek ayakta kalmayı başardı. Yusko, bu konuda düşüncelerini ise şu sözlerle açıkladı:

Teorikte, grafiklere bakarsanız bildiğiniz gibi 18 bin dolar seviyesinin altına inilmesi başka bir düşen takoz görünümünü işaret etmeye başlamıştı. Ve yine, düşen bir takoz var ve eğer onu kıracak olursa 2020’nin sonunda 2021’e doğru büyük koşudan önceki sıçrama noktası olan 12 bin – 13 bin dolara kadar gerçekten çok fazla destek yok.

Bu yüzden, eğer aşağı yönde kırılım olması konusunda oldukça gergindim ve FTX haberlerinden sonra 21 bin dolardan 15 bin dolara kadar serbest düşüşe geçtiğinde ‘tamam işte başlıyoruz, 12 bin – 13 bin dolar seviyesini test edeceğiz’ diyordum. Test etmedik. Bu aslında oldukça güçlü bir duruş. Bu bana dibe vurma sürecinde olduğumuzu hissettiriyor.

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