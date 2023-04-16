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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.000 doların üzerinde çıktı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 30.000 doları aşmasının ardından yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC adına son durumu değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Bitcoin’deki Yükselişler Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), hafta başında yeniden yükselişe geçerek son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %8’lik bir değer artışı kaydetti ve 30.000 dolar seviyesini aştı. Kripto para piyasası, BTC’nin 30.000 doların üzerine çıkması ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi hafta başından bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre hafta içinde 1,28 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, piyasadaki bu yükseliş devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile lider kripto para birimi adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. BTC’deki değer artışlarının devam etmesi durumunda 32.000 dolar seviyelerine varan yükselişlerin kaydedilebileceğini ifade etse de analist, yakın vadede yeni bir düzeltme hareketi gerçekleşebileceğini öne sürerek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, olası düşüşler adına Bitcoin’de 29.600 dolar seviyelerine varan bir geri çekilmenin yaşanabileceğini belirtse de yakın vadedeki geri çekilmelerin yanı sıra piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda güçlü bir fiyat performansı sergileyebileceğini düşündüğü kripto para birimine de dikkat çekti.

Analiste göre ilerleyen aylarda BTC’nin 40.000 dolar seviyesine varan bir yükseliş hareketi başlatması durumunda, Chainlink’te (LINK) de 16 dolar ile 20 dolar seviyelerine varan %75’leri aşan değer artışlarının söz konusu olabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olamaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.